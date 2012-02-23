نساجی قائم شهر برنامه های بلند مدتی برای قهرمانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادتمند صبح پنجشنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید تیم نساجی مازندران افزود: پیروزی در دیدار عصر امروز مقابل برق شیراز شرایط را برای بازگشت تیم به جمع مدعیان صعود به لیگ برتر فوتبال کشور هموار خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به شرایط جدول گروه رده بندی گروه دوم دسته اول فوتبال کشور، توانایی رسیدن به جمع تیم های مدعی و

کسب سهمیه برای حضور در مرحله پلی آف این رقابت ها را داریم.

وی بیان داشت: جایگاه نهمی تیم در جدول رده بندی با کسب پیروزی خانگی عصر امروز مقابل برق شیراز ارتقا خواهد یافت و حتی امکان رسیدن به رده چهارم جدول دور از دسترس نیست.

مدیرعامل نساجی مازندران افزود: باشگاه نساجی، برنامه های بلند مدت و فراگیری در فوتبال دارد که در صورت اجرای این برنامه ها، حضور بلند مدت در لیگ برتر فوتبال و کسب سهمیه برای حضور در رقابت های آسیایی دور از انتظار نیست.

در پایان این مراسم با تقدیر از تلاشهای رضا نیکزاد سرپرست پیشین، محمود اسدی به عنوان سرپرست جدید این تیم معرفی شد.

تیم فوتبال نساجی مازندران، در هفته بیستم دسته اول فوتبال کشور با 25 امتیار در رده نهم جدول رده بندی گروه دوم قرار دارد.

این تیم عصر امروز در زمین فوتبال شهید وطنی قائم شهر، میزبان برق شیراز است.