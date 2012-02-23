تیم والیبال میزان خراسان استرس سقوط نداشت/ تیم ملی را شکست دادیم

جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از برگزاری دیدار با تیم قدرتمند گیتی پسند بارها با بازیکنان صحبت کردیم و به آنها متذکر شدیم که نباید نگران نتیجه بازی باشند و باید فقط برای انجام یک دیدار تماشاگرپسند به میدان بروند.



وی تصریح کرد: براین اساس بازیکنان فوق العاده راحت و بدون استرس کار کردند و توانستند نتیجه را به نفع والیبال خراسان رقم بزنند.

گیتی پسند چیزی از تیم ملی کم نداشت



سرمربی میزان با اشاره به اینکه استرس نقش زیادی در شکستهای اخیر تیمش داشته، گفت: تیم ما دارای شاکله جوان است و متأسفانه در طول مسابقات فشار و استرس تأثیر فراوانی بر این تیم داشته است و یکی از عوامل شکست های تیم بوده است، در این بازی هم که در مقابل تیمی قرار گرفته بودیم که چیزی از تیم ملی کم نداشت و به نوعی ما توانسته ایم تیم ملی را شکست دهیم.



قوچان نژاد ادامه داد: البته من قبلا اشاره کرده بود و باز هم می گویم که تیم ما به لحاظ هماهنگی گروهی و آمادگی جسمانی در سطح پایین است و هنگامیکه تحت فشار قرار می گیریم نمی توانیم به آسانی از زیر فشار خارج شویم و تمرکزمان را از دست می دهیم.



وی افزود: در این بازی ست سوم را زمان مناسبی برای استراحت بازیکنان دانستیم و فشار زیادی نخواستیم روی تیم باشد و هرچند این ست را واگذار کردیم اما در ادامه توانستیم ست چهارم را پیروز شویم و مجموع امتیاز بازی را از آن خود کنیم.

هواداران نقش پررنگی در این برد داشتند



سرمربی میزان در خصوص نقش هوادران در پیروزی میزان تأکید کرد: ما بدون هواداران هیچ چیز نداریم و هنگامیکه آنها از تیم حمایت می کنند می توانیم به شکست تیمهای بزرگ تر از گیتی پسند بیندیشیم.



قوچان نژاد در ادامه گفت: هواداران میزان نقش بسیار پررنگی در این پیروزی بزرگ داشتند و جا دارد که این برد را به مردم خوب خراسان تقدیم کنم که همواره پشتیبان تیم بوده اند و در واقع تیم متعلق به آنهاست.

دیدار تیمهای میزان خراسان و گیتی پسند اصفهان چهارشنبه شب با نتیجه سه بر یک به سود تیم خراسانی در سالن مهران مشهد به پایان رسید.