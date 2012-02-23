اخبار سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاداسکان میهمانان نوروزی دالاهو با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزارشد.

حجت الاسلام موسوی رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو در این جلسه طی سخنانی گفت: تعطیلات سال نو بهترین و برای برخی تنهافرصتی است که بتوانندخانه و کاشانه خود را برای چند روزی ترک کنند و با سفر به شهرها و دیار دیگر خستگی یک سال کاروتلاش را از تن خود بزدایند.

وی افزود: با ورود اسلام به ایران نوروز نیز چهره اسلامی به خود گرفت و نباید در برنامه های تفریحی، فرهنگی نوروز نیز ماهیت اسلامی ما با آسیب روبروشود، نهادهای فرهنگی نیز باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که این شهرستان در ایام نوروز یک چهره اسلامی به خودبگیرد.

خانواده ازابتدای آفرینش رکن وپایه خلقت بوده است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو گفت: در دین مقدس اسلام هدف ازتشکیل خانواده تامین کردن نیازهای معنوی عاطفی و روحی و مادی انسان برای رسیدن به آرامش است.

حجت الاسلام سید جوادموسوی افزود: در دین مقدس اسلام و مکتب انسان ساز آن در مقایسه با ادیان دیگر بیشترین عنایت توجه و احترام و پاکی و تعالی خانواده به این نهاد مقدس داده شده است و بزرگانش آن را کانون تربیت و رحمت عنوان کردند و سعادت و شقاوت جوامع بشری را وابسته به این نهاد می دانند.

وی تاکید کرد: تربیت و عواطف انسانی به عنوان مهمترین اصل نظام انسانی از خانواده سرمنشامی گیرد و همواره خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی موردتوجه اندیشمندان و صاحب نظران بوده است.

برگزاری جشنواره استانی خوشنویسی و نگارگری در اسلام آبادغرب

اولین جشنواره استانی خوشنویسی و نکارگری در حریم ولایت با حضورفرماندار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولین شهرستان اسلام آبادغرب در محل سالن الغدیر این شهرستان برگزار شد.

در مراسم این جشنواره که با حضور شرکت کنندگان از دیگر شهرستانهای استان با ارائه آثار خود در محل سالن الغدیر اسلام آبادغرب برگزارشد، صدرالله بابلی فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به جایگاه هنر در اسلام سخنان مبسوطی بیان و افزود: اگر هنر در مسیر اسلام و انقلاب قرار گیرد دارای تاثیربسیاری است، اما اگر در مسیر اسلام نباشد دارای اثر منفی بسیار بالاست.

زمینه سازی برای حضور جوانان درعرصه های دینی بارزترین فعالیت تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب گفت: از جمله بارزترین فعالیت اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب، زمینه سازی برای حضور قشر جوانان در عرصه های دینی است.

حجت الاسلام علی اوسط کماسی افزود: از مهمترین و بارزترین فعالیت های اداره تبلیغات اسلامی در اسلام آبادغرب، ترویج و تبلیغ فرهنگ اسلامی در میان قشرجوانان، دانشجویان و دیگر مراکز آموزشی است که این حرکت اداره تبلیغات اسلامی باعث حضور پررنگ جوانان در طرحهای گفتمان دینی و گرایش آنها به مساجد شده است.

کماسی تاکید کرد: اداره تبلیغات اسلامی برنامه های مختلفی را انجام داده است و بازتاب های مثبتی را نیز دریافت کرده که از جمله این فعالیت ها می توان به اجرای جشنواره های مختلف برای کودکان و نوجوانان، برگزاری گفتمانهای دینی جوان، محافل انس باقرآن اشاره کرد که نشان از تلاش فراوان اداره تبلیغات اسلامی دارد.

وی تصریح کرد: توجه به نیازهای اعتقادی و پاسخگویی به پرسش های آنان در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده، کادرسازی و دعوت از صاحب نظران و متفکران برای برگزاری جلسات مختلف اعتقادی و دینی از دیگر فعالیت های این اداره است.

برگزاری گفتمان دینی باموضوع فلسفه نماز وآثار فردی واجتماعی آن درکنگاور

توسط اداره تبلیغات اسلامی کنگاور، گفتمان دینی باحضوردانش آموزان دردبیرستان حضرت زهرا(س) دهستان خزل غربی این شهرستان برگزار شد.

افشاری زاده افزود: کارشناس برنامه فاطمه گودینی درخصوص جایگاه عبادت بعنوان روح نماز واینکه چراباید عبادت کنیم، مطالبی بیان و در ادامه به آیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون اشاره کرد و گفت: خداوند نیازی به عبادت ما ندارد همچنانکه درس خواندن دانش آموزان به نفع خود آنان است و سودی برای معلم ندارد.

وی همچنین خاطراتی ازمقام معظم رهبری درباره اهمیت به نماز، مقایسه پرواز روح در نماز با پرواز خلبان با هواپیما و تفاوتهای آن بیان کرد و به سئوالات دانش آموزان پاسخ گفت.

درپایان مراسم به تعدادی ازشرکت کنندگان درگفتمان جوایزی اهدا گردید.

برگزاری همایش فعالان عرصه قرآنی با موضوع مشارکت حداکثری در انتخابات در صحنه

همایش مدیران موسسات،خانه های قرآن روستایی، مربیان و فعالان عرصه قرآنی با موضوع مشارکت حداکثری مردم در انتخابات با حضور مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی کرمانشاه در صحنه برگزار شد.

حجت الاسلام قبادی در این همایش گفت: از مهمترین مباحث در هر انتخاباتی، مشارکت حداکثری مردم است و در این بین مهمترین اولویت برای نظام اسلامی در انتخابات مجلس همچون سایر انتخابات سی ‌و چندساله اخیر، اصل مشارکت حداکثری و فراگیری تمامی قشرهای مردم در تعیین سرنوشت‌ خویش است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه افزود: انتخابات یکی از عرصه های نمایش قدرت مردمی بودن است و همه ما باید در این امر مهم سهیم باشیم.

حجت الاسلام قبادی گفت: نقش فعالان عرصه قرآنی باید در قضیه انتخابات پررنگ باشد و کاندیدای اصلح به مردم معرفی شود و از تخریب کاندیدای دیگر جلوگیری شود.

برگزاری گفتمان دینی با موضوع اهمیت بهداشت دراسلام در قصرشیرین

گفتمان دینی با موضوع اهمیت بهداشت دراسلام با حضور کارکنان ادارات قصرشیرین برگزار شد.

عدالت نسب کارشناس برنامه دراین گفتمان دینی با اشاره به اهمیت بهداشت از نظر اسلام افزود بهداشت در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است و هیچ دینی به اندازه اسلام به بهداشت فردی اجتماعی اهمیت نداده است.

عدالت نسب به استناد حدیثی از امام باقر (ع) گفت: "خداوندی که انسان را خلق کرده است، می داند که چه چیزی برای او مفید و چه چیزی مضر است، در نتیجه چیزی که مفید است را حلال و چیز مضر را حرام کرده است."همچنین در قرآن کریم می فرماید: "چیزهای طیب و پاکیزه را برای شما حلال و چیزهای پلید و خبائث را برای شما حرام کردیم."

وی افزود: در تعالیم اسلامی در باب بهداشت و تغذیه، اصولی که سلامتی انسان را تأمین می کند، رعایت شده است، مکتب اسلام با تحریم خبائث و پلیدی ها و حلال کردن پاکیزگی و پاکیزه ها و قاعده حفظ اعتدال، راه رسیدن به این مقصود را فراهم ساخته است.

وی تصریح کرد: برخورداری از بهداشت و سلامتی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است که در دین اسلام به صورت تکلیف وجوبی، حرمتی، استحبابی و یا مکروهی گنجانده شده و جامعه موفق جامعه ای است که جسم و روان مردم آن سالم باشد.

وی افزود: سلامت جسم و روان مهمترین ابزار تکامل انسان است و از دیدگاه اقتصادی نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

برگزاری گفتمان دینی "اخلاق و تربیت اسلامی" درقصرشیرین

به همت اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین گفتمان دینی با موضوع "تربیت اسلامی" در دبیرستان دخترانه این شهرستان برگزار شد.

درابتدای این گفتمان حجت الاسلام محمد محمودی رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین گفت: هنگامی که در کلام الهی از انسان به عنوان اشرف مخلوقات و جانشین پروردگار روی زمین یاد می‌شود و به فرشتگان برای سجده کردن در مقابل این موجود امر می‌شود، این همه نشان‌دهنده کرامت و جایگاه آدمی است.

وی افزود: این کرامت از یکسو به سبب دمیدن نفخه الهی در روح انسان و از سوی دیگر بهره‌ مندی او از عطیه‌ای الهی به نام عقل است.

در ادامه حجت الاسلام علی ملکی امام جمعه قصرشیرین بعنوان کارشناس برنامه تصریح کرد: از نگاه شریعت اسلامی انسان مجموعه‌ای از استعدادهای بالقوه است که برای به فعلیت در آوردن این استعدادها و توانایی‌ها، نیازمند تعلیم و تربیت است.

وی افزود: آنچه هدف تعلیم و تربیت اسلامی است حقیقت جویی و حصول رستگاری است و این مساله جز از طریق تعلم و تعقل در کنار تزکیه حاصل نمی‌شود.

وی درادامه گفت: از نگاه اسلام رشد عقلانی به موازات رشد اخلاقی صورت می‌گیرد و به تعبیری این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

امام جمعه قصرشیرین تاکید کرد: در فرآیند تعلیم و تربیت اسلامی جسم و روان، حیات دنیوی و اخروی، جامعه و فرد باید به یک میزان پرورش یابند و هیچ یک نباید به بهای دیگری نادیده گرفته شود.

برگزاری گفتمان دینی با موضوع حجاب و عفاف در قصرشیرین

به همت اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین، گفتمان دینی "حجاب وعفاف" در قصرشیرین برگزار شد.

در این گفتمان معصومه نظری از اساتید گفتمان دینی در سخنانی به تبیین مفهوم حجاب در اسلام پرداخت و گفت: حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده است و استعمال این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که پرده، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست، بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت ‎گیرد.

وی ضمن اشاره به مفهوم عفاف در اسلام گفت که از مقایسه دو واژه حجاب و عفاف، معلوم می شود که هر دو در اصل معنای "منع و جدایی" مشترک‎اند، با این تفاوت که منع و بازداری در حجاب، مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و برخاسته از درون است.

نظری درپایان انواع حجاب را حجاب با پوشش مناسب،حجاب چشم،حجاب گفتاری در مقابل نامحرم،حجاب رفتاری (راه رفتن) در مقابل نامحرم طبقه بندی کرد و گفت: حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم بنا به دستور قرآن به گونه‎ای نباید باشد که با نشان دادن زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند.

تشکلهای دینی از مهمترین عوامل زمینه سازحضورحداکثری درانتخابات هستند

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: تشکلهای دینی ازمهمترین عوامل زمینه سازحضورحداکثری مردم درانتخابات هستند وباید دراین راستا به تکلیف شرعی وملی خودعمل کنند.

حجت اسلام اسماعیل قبادی درگردهمایی هیئات مذهبی،هیئت امنای مساجد ومداحان کرمانشاه تصریح کرد: دشمن درصدداست تابا سست کردن اعتقادات دینی ومذهبی نظام اسلامی را از پشتوانه مردمی خالی کند،اما مردم ایران اسلامی همواره دشمنان راغافلگیرکرده است.

وی گفت: فعالان دینی ومذهبی باتوجه به جایگاه ومنزلت اجتماعی خودنقش مهمی درحضورپررنگ مردم درانتخابات دارند وباید باشناسایی افراداصلح و واجدشرایط زمینه حضورافرادمعتقدومتعهد به نظام اسلامی را درمجلس شورای اسلامی فراهم کنند.

قبادی تاکید کرد: استان کرمانشاه همواره درخط مقدم جبهه نظامی وفرهنگی بوده ودر عرصه انتخابات نیز این حضور را اثبات کرده است و البته اعضای تشکلهای دینی در گسترش این مهم به وظیفه خود عمل کرده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه درپایان تصریح کرد: در سایه عمل به منویات مقام معظم رهبری شاهد شکل گیری مجلسی کارآمد ودلسوزنظام اسلامی باشیم.