ابراهیم وطن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تیم شهرداری ارومیه در دیدار برابر نوین کشاورز اظهارداشت: پیش از برگزاری این بازی تا حد زیادی نسبت به صعودمان به مرحله پلی‌آف اطمینان داشتیم اگرچه با توجه به موقعیت دیگر تیم‌های نزدیک به خودمان، با اما و اگرهایی روبه‌رو بودیم که نمی‌خواستیم تا پایان دیدارهای مرحله مقدماتی آنها را تحمل کنیم.

وی تصریح کرد: همین انگیزه‌ای شد برای اینکه در تهران و در مصاف با نوین کشاورز کار را تمام کنیم و با قطعی کردن صعودمان از دست همه اما و اگرها خلاص شویم. به همین دلیل برای برگزاری این بازی آنالیز دقیقی روی تک تک نفرات حریف انجام دادیم تا بتوانیم بازی را به سود خود اداره کنیم. البته انصافا بازیکنان نوین کشاورز تلاش زیادی برای خوب بازی کردن و نتیجه گرفتن داشتند.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه که تیمش یک گیم دیدار برابر نوین کشاورز را واگذار کرد در مورد علت باخت در این گیم توضیح داد و گفت: در این گیم بازیکن بلغاری نوین کشاورز جای خود را به یکی از بازیکنان داخلی این تیم به نام شهروز داد. بازیکن تازه وارد چپ دست بود و همین مسئله خیلی از برنامه‌های آنالیز ما را به هم ریخت و باعث شد چند امتیاز عقب بیفتیم. البته این اختلاف امتیاز جبران شد اما در نهایت از تغییر ایجاد شده ضربه خوردیم.

وطن‌پرست که باید تیمش را برای دو دیدار باقی مانده مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر برابر تیم‎های کرمان و آلومینیوم المهدی بندرعباس آماده کند، خاطرنشان کرد: می‎خواستیم از اما و اگرهای صعود راحت شویم که حالا هم این اتفاق افتاده است. بنابراین برای دو دیدار باقی مانده خیال آسوده‎تری داریم. البته به این معنا نیست که نسبت به عملکرد و نتیجه گیری در این بازی‌ها بی تفاوت باشیم بلکه از آنها برای آماده‌سازی بهتر در مرحله پلی‎آف استفاده می‏کنیم.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه در مورد پیش‎بینی خود برای مرحله پلی‎آف و اینکه در این مرحله با چه تیمی دیدار خواهند داشت به خبرنگار مهر گفت: هنوز رده‌بندی تیم‌های اول تا سوم نهایی نشده است. البته ویژگی‎های هر سه تیم پیکان، سایپا و کاله خیلی نزدیک به هم است اما فکر می‌کنم احتمال اینکه با سایپا بازی داشته باشیم بیشتر از دو تیم دیگر است.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و پنجم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور چهارشنبه شب تیم شهرداری ارومیه در مصاف با نوین کشاورز به برتری 3 بر یک دست یافت و با تثبیت کردن جایگاهش در رده چهارم صعودش را به مرحله پلی‌آف قطعی کرد.