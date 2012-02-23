330 شعبه اخذ رای در قائم شهر پیش بینی شده است

علی پیرفلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ازاین تعداد 147 شعبه اخذ رای شهری و 183 شعبه روستایی بوده و از این تعداد 221 شعبه ثابت و 109 شعبه سیار جهت اخذ رای تعیین شده است.

وی، تعدادعوامل اجرایی و ستادی دربرگزاری انتخابات را حدود چهار هزار نفر معرفی کرد .

پیرفلک گفت: 330 نماینده فرماندار، 330 بازرس، 17 سر بازرس، حداقل 330 دستگاه رایانه ، 330 کاربر بعلاوه 40 کارشناس فنی امور رایانه ای و در مجموع درهر شعبه 11 الی 15 نفرعوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فعال هستند.

وی افزود: در حوزه انتخابیه قائم شهر 300 دستگاه خودرو برای نقل و انتقال عوامل انتخابات و سرویس دهی در اختیار گذاشته شد.

پیرفلک گفت: برای پوشش لحظه به لحظه انتخابات و کارت تردد و اتاق خبر با رایانه و خطوط پرسرعت اینترنت برای 30 خبرنگار انجام شد.