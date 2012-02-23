آوارگی روزانه 400 افغانی/ افزایش آوارگان و قربانیان از 2001 تا کنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سازمان عفو بین الملل شب گذشته در گزارشی اعلام کرد: 500 هزار نفر از شهروندان افغانی به دلیل جنگ در این کشور و تبعات آن همچون قحطی و مرگ به اردوگاه های موقت آوارگان روی آورده اند.

در این گزارش با اعلام اینکه درگیری در افغانستان در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در مقایسه با دهه گذشته شمار آوارگان را افزایش داده است، آمده است : روزانه 400 افغانی به دلیل جنگ و تبعات ناشی از آن آواره می شوند.

در ادامه گزارش گفته شده است : از آغاز جنگ افغانستان در سال 2011 تاکنون شمار قربانیان غیر نظامی هر سال افزایش یافته است و بیش از سه هزار افغانی در سال گذشته به علت خشونت و درگیری در این کشور جان خود را از دست داده اند که این بالاترین آمار نسبت به سالهای گذشته است.

پژوهشگر امور افغانستان در سازمان عفو بین الملل در این رابطه گزارش داد هزاران افغانی در شرایط بسیار دشواری به سر می برند و خطر قحطی آنها را تهدید می کند و این در حالی است که دولت افغانستان از این مسئله چشم پوشی می کند و مانع ارسال کمک ها به این افراد می شود.

در حال حاضر بیش از 30 هزار آواره افغانی در بیش از 30 اردوگاه آوارگان در کابل زندگی می کنند که اوضاع آنها به ویژه در زمستان بسیار اسف بار است به طوری که کودکان به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی در معرض بیماری قرار دارند و فرصت های آموزشی برای این کودکان بسیار کم است.

در بخش دیگر این گزارش آمده است : طرح های دولت افغانستان برای حل مشکلات آوارگان کافی و کاربردی نیست و مقامات افغان برای مقابله با کاهش موج آوارگی در این کشور برنامه مشخصی در اختیار ندارند.

در پایان گزارش از دولت افغانستان خواسته شده است نیازهای ضروری آوارگان از جمله آب، غذا، پناهگاه و نیازهای بهداشتی آنها را تامین کند.

سازمان عفو بین الملل همچنین از نظامیان خارجی در افغانستان و افراد مسلح طالبان خواسته است امنیت غیرنظامیان را تامین کنند و مانع انتقال کمک های انسانی به مناطق تحت کنترل خود نشوند.