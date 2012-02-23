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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

فدعمی خبرداد:

نصب پوستر و پلاکارد برای تبلیغات مجلس ممنوع است

نصب پوستر و پلاکارد برای تبلیغات مجلس ممنوع است

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار اهواز با اشاره به اینکه تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس در اهواز از ساعت هشت امروز آغاز شده، گفت: به داوطلبان اعلام شده نصب پوستر و پلاکارد برای تبلیغات مجلس ممنوع است.

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: الصاق و نصب هرگونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنر ، پلاکارد و پارچه تبلیغات ممنوع بوده و استفاده از بلندگوی سیار، ثابت و پروژکتور و تلویزیونهای تبلیغاتی نیز خارج از محیط سخنرانی و ستاد غیر قانونی است.

ویف انجام دیوار نویسی، راه انداختن کاروانهای تبلیغاتی، ‌فعالیت کارمندان در ساعات اداری و هرگونه هتک حرمت نامزدهای انتخابات را از مصادیق بارز ممنوعیت تبلیغاتی انتخابات دانست.

رئیس حوزه انتخابیه شهرستان اهواز و باوی افزود: همچنین تبلیغ علیه سایر داوطلبان و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی ممنوع و خلاف قانون است.

فدعمی با اشاره به اینکه هر نامزد انتخاباتی مجاز است نسبت به برپایی یک ستاد تبلیغاتی در هر منطقه شهرداری اقدام کند، عنوان کرد: از فعالیت ستادهایی که خارج از روال قانونی تشکیل شود جلوگیری به عمل می آید.

فرماندار اهواز افزود: چاپ و استفاده از عکس صرفا محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت و تراکت بوده و قطع آن حداکثر 10 در 15 سانتی متر است.

وی عنوان کرد: زندگینامه و جزوه شامل هرنوع مطلب مجاز تبلیغاتی است که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 15 در 20 سانتی متر تجاوز کند.
کد مطلب 1541625

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