اعزام تیم پزشکی به روستای اسد آباد سمنان

سرهنگ پاسدار حسین شیخ طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام یک تیم پزشکی به روستای اسد آباد سمنان، افزود: این تیم متشکل از پزشک عمومی، پزشک زنان و زایمان و دو پرستار بود که در بخش عمومی 52 نفر، در بخش زنان 41 نفر و در بخش خدمات پرستاری 33 نفر از اهالی روستا را ویزیت کرده اند.

وی افزود: در پایان پس از توجیه اهالی توسط پزشک عمومی در مورد مداخلات سلامت و آموزش های پزشکی و فرهنگی، جعبه کمک های اولیه بین 34 خانوار توزیع شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان همچنین با اشاره به فعالیت تیم های پزشکی در ایام دهه مبارک فجر افزود: در طول این ایام، 9 تیم پزشکی به 9 روستای محروم شهرستان گرمسار اعزام شدند.

شیخ طاهری بیان داشت: این گروه ها که به شکل تیم های عمومی بوده اند در روستای کهک، ساروزن، ناروهه، بن کوه و ده سراب شهرستان گرمسار و شورقاضی، ‌جنت آباد، چنداب، سنگاب و چشمه نادی ایوانکی اعزام شده اند.

شیخ طاهری در پایان خاطرنشان کرد: تیم اعزامی به 119 نفر خدمات درمانی همراه با دارو ارائه کرده و 110 نفر دیگر خدمات آموزشی و بهداشتی را فرا گرفته اند.