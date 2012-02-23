انصراف سه هزار و 190 خانوار استان سمنان از دریافت یارانه

به گزارش خبرنگار مهر، مفید غلامی روز پنجشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران در محل استانداری سمنان گفت: در این خصوص لیست هایی تهیه شده و خانوارهایی که درآمد آنها بالغ بر 3 میلیون تومان است مشمول این برنامه شده اند.

وی با اشاره به اینکه در نظر است نشستی با حضور این خانوارها برگزار شود، افزود: 11 هزار و 169 نفر در استان سمنان مشمول این برنامه می شوند که 75/1 درصد از جمعیت 638 هزار نفری این استان را شامل می شوند.

معاون برنامه ریزی استانداری سمنان انصراف از دریافت یارانه را اختیاری و امری خداپسندانه ذکر کرد و گفت: این طرح اجباری نیست.

غلامی اظهار داشت: برای سه هزار و 118 خانوار که تاکنون یارانه دریافت نکرده اند، پرونده تشکیل شده است.

وی همچنین در پایان گفت: 230 خانوار از سه هزار و 118 خانوار تا کنون مشمول دریافت یارانه معوقه شدند.

10 میلیون نفر در کشور مشمول برنامه طرح انصراف از یارانه می شوند.