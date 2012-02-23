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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۳

غلامی:

انصراف سه هزار و 190 خانوار استان سمنان از دریافت یارانه

انصراف سه هزار و 190 خانوار استان سمنان از دریافت یارانه

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری سمنان از انصراف سه هزار و 190 خانوار در این استان از دریافت یارانه نقدی خبر داد و گفت: خانوارهایی که درآمدی بالغ بر سه میلیون تومان دارند، مشمول این برنامه شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مفید غلامی روز پنجشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران در محل استانداری سمنان گفت: در این خصوص لیست هایی تهیه شده و خانوارهایی که درآمد آنها بالغ بر 3 میلیون تومان است مشمول این برنامه شده اند.

وی با اشاره به اینکه در نظر است نشستی با حضور این خانوارها برگزار شود، افزود: 11 هزار و 169 نفر در استان سمنان مشمول این برنامه می شوند که 75/1 درصد از جمعیت 638 هزار نفری این استان را شامل می شوند.

معاون برنامه ریزی استانداری سمنان انصراف از دریافت یارانه را اختیاری و امری خداپسندانه ذکر کرد و گفت: این طرح اجباری نیست.

غلامی اظهار داشت: برای سه هزار و 118 خانوار که تاکنون یارانه دریافت نکرده اند، پرونده تشکیل شده است.

وی همچنین در پایان گفت: 230 خانوار از سه هزار و 118 خانوار تا کنون مشمول دریافت یارانه معوقه شدند.

10 میلیون نفر در کشور مشمول برنامه طرح انصراف از یارانه می شوند.

کد مطلب 1541628

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