سرمربی آرژانتینی گیتی پسند با خبرنگاران مصاحبه نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، خوان مانوئل سیچلو سرمربی آرژانتینی تیم گیتی پسند اصفهان پس از شکست تیمش مقابل میزان خراسان در حرکتی غیرحرفه ای حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد.



این در حالی بود که خبرنگاران در انتظار حضور سیچلو چند دقیقه ای معطل شدند اما دستیار ولاسکو حاضر به گفتگو با آنها نشد.



براساس این گزارش، مسئولان تیم گیتی پسند بخاطر نیامدن سرمربی تیمشان از خبرنگاران مشهدی عذرخواهی کردند.



دیدار تیمهای میزان خراسان و گیتی پسند اصفهان چهارشنبه شب با نتیجه سه بر یک به سود نماینده والیبال خراسان پایان پذیرفت.