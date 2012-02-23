اف 5 نیروی هوایی پس از 12 سال بار دیگر پرید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم خلبان مسعود روز خوش فرمانده پایگاه دوم شکاری روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این جنگنده نظامی پس از 12 سال زمینگیری با انجام تعمیرات اساسی و سنگین توسط مهندسان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه دوباره به پرواز در آمد.

وی اظهار داشت: از نظر فنی و مهندسی، هواپیمایی که در طول این مدت طولانی پرواز نداشته باشد امکان دوباره پریدن را نخواهد داشت چرا که به هیچ وجه نمی توان به آن اعتماد داشت و باید تمام قطعات آن از نو بررسی شوند.

امیر روز خوش افزود: ساخت یک هواپیمای جدید از تعمیر این هواپیما آسانتر بود، ولی به دلیل تحریمها، مهندسین نیروی هوایی اقدام به انجام این تعمیر کرده و هم اکنون به تکنولوژی ساخت و تعمیر این هواپیما دست یافته ایم.

فرمانده پایگاه شکاری شهید فکوری گفت: کاری که در فرایند تعمیرات این هواپیما انجام شده قابل مقایسه با هیچ امری در هواپیماسازی نیست.

امیر روز خوش با بیان اینکه این کار بزرگ شروعی برای آغاز کاری بزرگ است اضافه کرد: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اکنون توان بازسازی برخی از جنگنده های روز دنیا نظیر میگ 29 ، اف 14 (تامکت) ، اف 5 (تایگر) و تولید تجهیزات جانبی پروازی و جنگ افزاری آنها را دارد و نمود عینی این توانمندی جنگنده صاعقه است که یک گردان از ان در این پایگاه مستقر و آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی اعلام کرد: به واسطه دلگرمیهای رهبر معظم انقلاب و فرماندهان شجاع نیروی هوایی تعمیر اساسی این جنگنده در پایگاه دوم شهید فکوری تبریز انجام شد.