دعوت انتخاباتی 9 هزار استاد دانشگاه/ جمع آوری پانسیونهای دانشجویی

بدقولی سازمان سنجش در اعلام نتایج کنکور دکتری 90

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال 90 بالاخره پس از بدقولی های مکرر دانشگاهها و سازمان سنجش در شب اول اسفند ماه منتشر شد.

با وجود اینکه رئیس سازمان سنجش اعلام کرده بود نتایج نهایی مرحله تکمیل ظرفیت کنکور دکتری سال90 تا روزهای 27 تا 29 بهمن اعلام می شود اما نتایج نهایی بدلیل اعلام نشدن نتیجه مصاحبه چند دانشگاه، تا اول اسفندماه منتشر نشده بود.

بیش از 2 هزار و 800 نفر در این مرحله از آزمون پذیرش شدند و این در حالی بود که اولین کنکور دکتری نیمه متمرکز سال 90 در روز 25 فروردین سال 90 برگزار شد و پس از اعلام نتایج نهایی در شهریورماه، بر اساس تصمیم شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرحله تکمیل ظرفیت برای آن در نظر گرفته شد.

عذرخواهی وزارت علوم از دانشجویان به خاطر مشکلات دریافت ارز تحصیلی

حسن مسلمی نائینی - معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم با اعلام تغییر روند مقررات ارز از سوی بانکها و عذرخواهی از دانشجویان، ابراز امیدواری کرد که نامه معرفی دانشجویان بدون نام بانک برای دانشجویان صادر و به آنان تحویل داده شود.

وی ضمن عذرخواهی از تمام دانشجویان و خانواده هایشان بخاطر مشکلات و کاستیهای متعدد بوجود آمده برای آنها در راه دریافت ارز تحصیلی در گفتگو با مهر، یادآوری کرد: تا مردادماه سال91 به متقاضیان نوبت داده شده است اما متاسفانه روزانه بیش از 50 نفر به علت عدم همکاری مناسب، جهت تغییر نام بانک به بانک یا شعبه دیگر و دریافت معرفی نامه به این وزارت مراجعه می کنند.

تکمیل شبکه ابر رایانش ایران در فروردین‌91/ اتصال به شبکه علمی دنیا

محمدجواد لاریجانی - رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی از تکمیل پروژه شبکه گرید محاسباتی (ابررایانش ملی) خبر داد و گفت: این پروژه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فروردین ماه سال 91 تکمیل می شود که با تکمیل آن امکان اتصال 12 دانشگاه کشور به شبکه فراهم خواهد شد.

طرح ایجاد شبکه ملی ابر رایانش ایران (طرح گرید ملی) یکی از طرحهای کلان ملی است که در اسفند ماه سال 1387 از سوی معاونت علمی یاست جمهوری به تصویب رسید و اجرای آن به پژوهشگاه دانشهای بنیادی واگذار شد. طرح گرید ملی شامل 9 ابر رایانه می شود که هرکدام با ظرفیت 2 ترافلاپس در مراکز علمی - پژوهشی در شهرهای مختلف کشور ایجاد می شود و با یکپارچه سازی این ابررایانه ها، شبکه گرید ملی شکل می گیرد.

تاسیس 4 دانشگاه تک‌جنسیتی در استان البرز

غلامعلی نادری - مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: 4 دانشگاه تک جنسیتی در استان البرز با پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و تنها در سه رشته راه اندازی می شوند. در صورتیکه شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجوز اصولی چهار دانشگاه تک جنسیتی در استان البرز موافقت کند یک یا دو دانشگاه در این استان از مهرماه سال آینده فعالیت خود را به عنوان دانشگاه تک جنسیتی آغاز می کنند.

وی اظهار داشت: بیشترین تقاضا در استان البرز برای راه اندازی دانشگاههای تک جنسیتی دخترانه است. در هیأت موسس دانشگاههای تک جنسیتی دختران، مسئولان زن و هیأت موسس دانشگاههای تک جنسیتی پسران را علاوه بر مسئولان مرد، مسئولان زن هم می توانند تشکیل دهند.

انتقاد وزیر بهداشت از ناله در شرایط تحریم

وزیر بهداشت با تاکید بر دغدغه فرهنگی در کارهای دانشجویی و انتقاد از طرح چند باره موضوع بودجه از سوی معاونان فرهنگی دانشجویی دانشگاهها، گفت: دغدغه ما موضوعات فرهنگی و تجدید بنای تفکر دینی در دانشگاهها است.

دکتر مرضیه وحید دستجردی تحریم های متعددی را از سوی کشورهای غربی علیه ایران فرصتی برای خودکفایی برشمرد و گفت: بدانیم که در این وضعیت نباید آه و ناله و زاری کنیم و چرا که کسری بودجه و این گونه مسائل همواره وجود داشته است.

نحوه برگزاری مناظره‌ انتخاباتی در دانشگاهها/ حدود اختیارات تشکلها

دکتر غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با تشریح نحوه برگزاری مناظره انتخاباتی در دانشگاهها گفت: تشکلها نسبت به برگزاری مناظره در دانشگاهها توجیه شده اند و از آنها خواسته شده تا زمینه افزایش مشارکت دانشگاهیان را در انتخابات مجلس فراهم کنند.

وی افزود: در این زمینه برنامه مدون در اختیار دانشگاه ها قرار دارد و شورای فرهنگی و هیئت نظارت در دانشگاه ها بر روند اجرای مناظره و تریبون آزاد در دانشگاه ها نظارت دارند. دستور العمل های مورد نیاز در زمینه برگزاری مناظره های انتخاباتی در آیین نامه های هیئت نظارت و تشکل های دانشجویی آمده است.

پانسیونهای دانشجویی از سال آینده جمع آوری می شوند

بخشی از دانشجویان در پانسیونهایی دانشجویی زندگی می کنند که بعضاً با برخی مشکلات مواجه هستند در همین راستا صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد که این پانسیونها از سال آینده جمع آوری می شوند. گودرزی - قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرده است که پانسیونهای دانشجویی از سال آینده جمع آوری و دانشجویان این پانسیونها در خوابگاهها اسکان داده می شوند.

وی گفت: تنها در صورتیکه این پانسیونها تحت پوشش تعاونی خوابگاههای غیردولتی قرار بگیرند و شناسنامه دار شوند امکان فعالیت دارند. برخی از این پانسیونها به علت از دست ندادن آزادیهای خود و دنبال نکردن رویه های فرهنگی و اخلاقی همچنین قیمت اجاره، تمایلی به عضویت در این تعاونی و شناسنامه دار شدن ندارند.

47 هزار دانشجو به دلیل عدم بازپرداخت وام بدهکارند

بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، 47 هزار دانشجو به علت دریافت انواع وامها، معادل 8 میلیارد تومان به این صندوق بدهکار هستند. این تعداد از دانشجویان در سال جاری بیش از 3 قسط خود را پرداخته نکرده اند و 8 میلیارد تومان به صندوق رفاه بدهکار هستند و به همین دلیل برای 32 هزار دانشجو فراخوان بازپرداخت وام ارائه شد. صندوق رفاه اعلام کرد: در صورتیکه دانشجویان بدهی خود را پرداخت نکنند، در نوبت دوم توسط ضمانتی که هنگام دریافت وام ارائه کرده اند، پرداخت این وامها پیگیری می شود.

عدم همکاری بانک ملت با روند پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان

معاون بورس و امور دانشجویان خارجی وزارت علوم اعلام کرد که علیرغم تاکید بانک مرکزی در خصوص پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان از سوی تمام بانکها، اما بانک ملت با صدور بخشنامه ای از همکاری با دانشجویان ممانعت به عمل آورد. مسلمی نائینی گفت: بانک ملت در ارائه ارز تحصیلی به دانشجویان همکاری نمی کند و در این زمینه بخشنامه ای صادر کرده است. هر چند بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که تمام بانکها ارز تحصیلی ارائه می دهند اما این بانک از همکاری با وزارت علوم ممانعت می کند.

خاطرات تلخ و شیرین حداد عادل از دوران دانشجویی

غلامعلی حداد عادل - رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جشنواره تلخ و شیرین دانشجویی با اشاره به فضای دانشگاههای کشور در دوران قبل از انقلاب اسلامی، به خاطراتی از دوران دانشجویی خود اشاره کرده و گفت: در مهرماه سال 1342 به عنوان دانشجوی کارشناسی فیزیک وارد دانشگاه تهران شدم و بیش از 49 سال است که همچنان خود را یک دانشجو می‌دانم.

حداد عادل گفت: در آن زمان در دانشگاه تهران فقط دو اتاق کوچک برای نماز خواندن بود و دانشجویان مجبور بودند از دانشکده‌های دیگر به دانشکده علوم یا دانشکده فنی بیایند تا بتوانند نماز بخوانند و به هیچ عنوان اجازه سخنرانی مذهبی و یا برنامه های اسلامی در دانشگاه را نمی‌دادند. یادم می‌آید روزی از رئیس دانشکده محترمانه خواستیم اجازه دهد از آقای مطهری که در آن زمان استاد دانشگاه تهران بود برای سخنرانی دعوت کنیم که رئیس دانشکده با عصبانیت با این دعوت مخالفت کرد.

دعوت 9130 استاد دانشگاه‌ از مردم برای شرکت در انتخابات مجلس

9130 نفر از اساتید کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به شرایط حساس جهانی از مردم دعوت کردند تا در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حضوری پرشور داشته باشند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما فرزندان ملت قهرمان ایران در سنگرهای جهاد علمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، از همه اقشار فهیم و مسلمان ایران استدعا داریم که با مشارکت حداکثری و انتخاب هوشمندانه خود به خلق حماسه‌ای دیگر در تأسیس مجلس همطراز گفتمان انقلاب اسلامی بپردازند؛ بی‌تردید مجلس نهم در کارآمدی و تحقق گفتمان انقلاب اسلامی نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.

رسیدگی به مشکل دانشجویان ایرانی در انگلیس

رامین مهمانپرست - سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر رسیدگی به مشکلات اتباع و دانشجویان ایرانی در انگلیس گفت: معاونت کنسولی وزارت امور خارجه به مسائل و امور اداری اتباع ایرانی و دانشجویان مشغول به تحصیل در انگلیس می پردازد.

مهمانپرست با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت انگلیس برای سفارت ایران اضافه کرد: این اقدام فشاری بود که دولت انگلیس برای اجرای کارهای اداری اتباع ایرانی در انگلیس و همچنین مقابله با تصمیم مجلس شورای اسلامی در زمینه محدود کردن روابط ایران با انگلیس صورت گرفت.علاوه بر این به تمام کشورهای اروپایی اطراف انگلیس که ایران دفاتر نمایندگی در آن کشورها دارد به نمایندگان سیاسی ایران این اختیار را دادیم که مشکلات اتباع و دانشجویان ایرانی در انگلیس رسیدگی کنند.

کمک کنسولی به استاد بازداشت شده در آمریکا

حسن قشقاوی - معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه بازداشت استاد دانشگاه صنعتی شریف از سوی سیستم حقوقی آمریکا غیرمنطقی بوده است، گفت: وزارت امور خارجه وظیفه دارد در زمان دادرسی ها به این استاد دانشگاه کمک کند.

وی به مهر گفت: نفس این عمل بر اساس قطعنامه ها و اقداماتی است که توسط آمریکا و برخی کشورها انجام می شود که آن را غیر قانونی و غیر حقوقی می دانیم. اتهام زده شده به استاد دانشگاه شریف یک سوءتفاهم مطلق است، این اتهام بر اساس قطعنامه ها و قوانین آمریکا نیز غیرقانونی است و استاد دانشگاه شریف بی گناه است.

وزیر بهداشت شرط تبلیغات انتخاباتی در دانشگاههای ‌پزشکی را اعلام کرد

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه دانشگاههای علوم پزشکی فارغ از مسائل سیاسی حرکت کنند، گفت: کاندیداهای نمایندگی مجلس تنها می توانند در مراکز آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی حضور پیدا کنند و حضور آنها در مراکز درمانی و بیمارستانی مناسب نیست.

دکتر مرضیه وحیددستجردی به مهر گفت: حوزه سلامت باید فارغ از مسائل سیاسی باشد و خدای نکرده برخی از مسائل سیاسی که ممکن است به دنبال آن درگیری هایی هم ایجاد شود، می تواند خدمات بخش سلامت را در حوزه خودش تحت تاثیر قرار دهد. ما از دانشگاهها خواسته ایم که از هرگونه حرکتی در این زمینه جلوگیری کنند.