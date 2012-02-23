نامزدهای مورد حمایت حزب حامیان دولت در خراسان جنوبی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حامیان جوان دولت اسلامی با صدور بیانیه رسمی کاندیداهای مورد حمایت خود را در چهار حوزه انتخابیه خراسان جنوبی معرفی کرد.

حامیان جوان دولت اسلامی کاندیدای مورد حمایت خود در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان را حجت الاسلام سید باقرعبادی، در حوزه قاینات حجت الاسلام علی قربانی، حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نظر افضلی و در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه محمد کریم عابدی معرفی کرد.

حامیان جوان دولت در بیانیه ای که نسخه ای از آن برای خبرگزاری مهر ارسال شد آورده است:

انتخابات عرصه ظهور ملت و وحدت آحاد مردم ولایی ایران اسلامی‌است مردمی که در عرصه‌ های مختلف حضور شان را در صحنه ثابت کرده و با وحدت کلمه مشت محکمی ‌را در ادوار گوناگون بر دهان دشمنان نظام که همان جیره خواران استکباراند زده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این حمایت مردمی ‌ملت ایران نشان از روحیه مجاهدت و ولایت پذیری آنان است که هیچگاه در مشکلات و فشارهای سیاسی، اقتصادی و جهانی ولی امر خویش را تنها نگذاشته و به آرمانهای انقلاب اسلامی ‌و امام راحل(ره) پایبند بوده اند.

حقا چنین امتی از صدر اسلام تا کنون کمیاب است و این مسئولیت خادمین این مردم را در پستهای مختلف سنگین ترمی کند.

در ادامه بیانیه این حزب آمده است: در این ایام که به امتحانی دیگر برای ملت نزدیک می شویم یقین داریم که همچون انتخابات ادوار پیشین مردم شهید پرور ایران اسلامی‌ حماسه ای دیگر را رقم زده و کید و مکر دشمنان اسلام را بر آب می کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مطمئنا قوه مقننه با اهرم‌های قانونی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ‌برای آن تعبیه کرده بستری است مناسب جهت هرچه سریعترشدن رشد و باروری اهداف مقدس انقلاب اسلامی‌ایران و حضور نمایندگان خانه ملت از اقصی نقاط کشور ایران نمود آن است که ملت برای خود حق و توان تصمیم گیری قایل است که این به تعبیر امام خامنه ای نمود آشکار مردم سالاری دینی در جامعه است.

بستر مناسبی که با قانون گزاری و نظارت صحیح بر اجرای قانون یاری گر قوای مجریه و قضاییه باشد تا مدیریت کشور با هدف واحد بتواند با سرعت به سوی اهداف عالیه نظام مقدس اسلامی ‌حرکت کند.