89 صندوق در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان آرای مردم را اخذ می کنند

حسن آذرمهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با انصراف ذبیح الله خلوصی راد یکی از کاندیداهای گناباد، که سالها به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی خراسان بزرگ فعالیت داشتهاست، تعداد نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان به هشت نفر کاهش یافت.

وی افزود: آقای خلوصی راد در جمع همه کاندیداهای مجلس شورایاسلامی ضمن عذرخواهی از مردم شریف گناباد و بجستان انصراف خود را از ادامه کاندیداتوری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

آذرمهری با اعلام برنامه سخنرانی کاندیداهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل مصلی گناباد گفت: با حضور کاندیداها و مسئولان ستادهای آنان مراسم قرعه کشی برای انتخاب زمان سخنرانی هر کاندیدا برگزارشد.

وی افزود: بر اساس قرعه کشی صورت گرفته برنامه زمانبندی سخنرانی کاندیداها در محل مسجدجامع و مصلای امام خمینی(ره) گناباد اعلام شده است.

وی افزود: برای سخنرانی در مساجد بیدخت و کاخک، کاندیداهابا هماهنگی مسئولان همان مناطق برنامه خود را تنظیم خواهند کرد.

آذرمهری گفت: مراسم قرعه کشی برای مسجد جامع بجستان نیز در محل فرمانداری بجستان برگزار شد.

وی در ادامه تصریح کرد: برای اخذ آرای مردم، 89 صندوق ثابت و سیار در این حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده است که از این تعداد 48 صندوق به گناباد، 17 صندوق به بخش کاخک و 24 صندوق به شهرستان بجستان اختصاص دارد.

آذرمهری با بیان اینکه 24 صندوق به شکل محدود حالت سیار داشته و به طور مثال چند روستا را پوشش می دهند گفت: برای بخش مرکزی گناباد و بخش کاخک این شهرستان و نیز برای بخش مرکزی بجستان و بخش یونسی این شهرستان نیز هر کدام یک صندوق سیار اخذ رای در نظر گرفته شده است.