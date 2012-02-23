168 دستگاه حفاری توسط شرکت ملی حفاری جابجا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کنفرانس سراسری اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در اهواز شامگاه چهار شنبه سوم اسفند با حضور استاندار خوزستان به کار خود پایان داد.

در این نشست علمی- تخصصی که از سوی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مدت دو روز برگزار شد 103 مقاله در قالب 14 نشست شامل 63 سخنرانی و 40 پوستر ارائه شد.



این کنفرانس همچنین با تشکیل چهار کارگاه آموزشی و نمایشگاه جنبی تلاش کرد تا با مرور و جمع بندی آثار ارائه شده از سوی محققان و پژوهشگران در بخشهای صنعت و مراکز آموزش عالی توانمندی های علمی کشور در زمینه انرژی الکتریکی و راهکارها و پیشنهادهای عملی بهینه سازی مصرف آن را ارائه کند.



جابجایی 168 دستگاه حفاری خشکی

رئیس اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران از جابه جایی 168 دستگاه حفاری خشکی این شرکت در مناطق مختلف کشور از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.



بیژن سیستانی روز شنبه در این باره توضیح داد: این جابه جایی ها در مجموع طی یک هزار و 568 روز صورت گرفت که میانگین هر جا به جایی 9 روز می شود.



وی تعداد جا به جایی دستگاه های حفاری را که از نظر حجم، وزن و حساسیت تجهیزات تخصص ویژه ای دارد، 15 هزار و 373 محموله عنوان کرد و گفت: از این تعداد 12 هزار و 298 محموله ترافیکی بوده است.



سیستانی با اشاره به این که حمل و نقل تجهیزات حفاری در مدت پیش گفته در مسافت 15 هزار و 356 کیلومتر انجام شد، افزود: چهار هزار و 606 کیلومتر این مسافت را مسیرهای سخت گذر و کوهستانی بود.



رئیس اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: جا به جایی دستگاه های حفاری به وسیله گروه های عملیاتی مجرب با رعایت استانداردهای خاص و ایمنی در جاده ها انجام می شود.



وی گفت: این کاربا استفاده از خودروهای کشنده فوق سنگین و سنگین با همکاری اداره های راه و ترابری استان ها و پلیس راه کشور صورت می گیرد و برای نقل و انتقال هر دستگاه 100 تا 120 دستگاه تریلر به کارگیری می شود.



سیستانی افزود: برای تردد در جاده های اختصاصی کارشناسان این اداره قبل از جا به جایی مسیر را از نظر ایمنی و نقاط حادثه خیز بررسی و به کارفرما اعلام تا تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.



رئیس اداره کل ترابری شرکت ملی حفاری ایران بیان کرد: ترابری این شرکت در سال 1388 به دلیل رعایت مقررات ایمنی و نداشتن حادثه در سطح کشور اول شد و انتظار می رود امسال نیز این رتبه را به خود اختصاص دهد.



حفاری 420 هزار متر توسط شرکت ملی حفاری

ناوگان حفاری شرکت ملی حفاری ایران در سال جهاد اقتصادی گذر از مرز 420 هزار متر حفر چاه های نفت و گاز را تجربه کرد.

مدیرعامل این شرکت روز چهارشنبه اظهار کرد: این رکورد به همت کارکنان سختکوش بخش های عملیاتی و پشتیبانی دستگاه های حفاری خشکی و دریایی این شرکت برای نخستین بار در تاریخ صنعت حفاری کشور به ثبت می رسد.



حیدر بهمنی با اشاره به این که این متراژ حفاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 93 هزار متر فزونی دارد، افزود: پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به حدود 450 هزار متر افزایش یابد.

وی به اتمام و تکمیل حفاری 176 حلقه چاه های نفت و گاز از جمله 21 حلقه چاه دریایی در این مدت اشاره کرد و گفت: بازسازی و ارتقای دستگاه های حفاری، توسعه ناوگان حفاری از 63 دستگاه در پایان سال 89 به 70 دستگاه در سال جاری و تفکر بسیجی مجموعه همکاران از دلائل کسب این موفقیت ها است.



بهمنی گفت: رشد و تعالی دانش فنی کارکنان، کاهش زمان های تلف شده در کار، رعایت اصول ایمنی و استانداردها و همت و کار مضاعف برای شتاب بخشی در عملیات حفاری و جلوافتادگی از برنامه های پیش بینی شده از دیگر دلائل بدست آوردن این رکورد قابل توجه است.



مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: از این میزان حفاری بیش از 41 هزار متر حفاری جهت دار بوده که از شیوه های پیشرفته در صنعت حفاری به شمار می آید.



وی اضافه کرد: همکاران ما از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه موفق شدند حفاری و تکمیل 40 حلقه چاه را 410 روز زودتر از برنامه پیش بینی شده از سوی کارفرماها به پایان برسانند که از نظر اقتصادی برای کشور بسیار با اهمیت است.



بهمنی گفت: همسو با موفقیتهای کسب شده در بخش حفاری، این شرکت در زمینه انجام دست کم 20 نوع خدمات جانبی فنی تخصصی و ویژه نیز که وجه تمایز آن در قیاس باشرکتهای فعال در عرصه صنعت حفاری در جهان است خوب عمل کرده و در مدت پیش گفته هفت هزار و 693 عملیات به شرکتهای حفاری و نفتی در سطح کشور ارائه داده اند.