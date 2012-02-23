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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

"روبرتو مانچینی" با "کارلوس ته‌وز" آشتی کرد

"روبرتو مانچینی" با "کارلوس ته‌وز" آشتی کرد

سرمربی منچسترسیتی عذرخواهی "کارلوس ته‌وز" را پذیرفت و گفت این بازیکن می‌تواند در این تیم بازی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس ته وز در دیدار با بایرن مونیخ در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از دستور مانچینی مبنی بر گرم کردن و وارد میدان شدن سرپیچی کرده بود.

ته وز پس از آن در مصاحبه با شبکه های تلویزیونی گفته بود که "مانچینی" با او مانند یک سگ رفتار کرده است.

سرمربی منچسترسیتی هم عنوان کرده بود تا این بازیکن آرژانتینی بابت رفتار و اظهارات خود عذرخواهی نکند قادر نخواهد بود که در این تیم بازی کند.

مانچینی در این ارتباط گفت: او عذرخواهی کرده است. من با این بازیکن مسئله ای ندارم. فکر می کنم ته وز به دو، سه هفته زمان نیاز دارد تا به شرایط مطلوب برسد. او هم می تواند مانند سایر بازیکنان در تیم منچسترسیتی به بازی بپردازد.

کد مطلب 1541642

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