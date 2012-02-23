دلیل چند دستگی اصولگرایان تندروی و تمامیت خواهی برخی گروهها است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بیادی شب گذشته در برنامه پارک ملت که به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش می شد، با انتقاد از نبود اخلاق انتخاباتی در عرصه تبلیغات کاندیدها گفت: اخلاق انتخاباتی یکی از مسائلی است که در کشور ما کمتر وجود دارد و بسیاری از معضلات موجود در کشور ریشه اخلاقی دارد.

وی با بیان اینکه هر فردی به مجلس راه پیدا می کند باید اخلاق را سرلوحه کارهای خود قرار دهد گفت: رعایت این اخلاق همان سیستم رفتاری است که یک فرد باید داشته باشد.

سخنگوی جبهه ایستادگی به عملکرد مجالس تشکیل شده در 30 سال گذشته اشاره کرد و افزود: متأسفانه از مجلس پنج به بعد مجالس ما تغییر رویه داد و ما از مجلس ششم به بعد، مجلسی در تراز آرمان های انقلاب نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه مجلس ششم بداخلاقی هایی داشت که اثرات منفی بر جامعه گذاشت، گفت: متأسفانه مجالس هفتم و هشتم هم نتوانستند خلاءهای ایجاد شده در مجلس ششم را پر کنند.

بیادی در ادامه در ادامه با انتقاد از عملکرد مرکز پژوهش های مجلس گفت: شاهد هستیم این مرکز هیچگونه اقدام خاصی از ابتدای تشکیل مجلس هشتم انجام نداده است در حالیکه معتقدم مجالس اول تا پنجم برنامه داشتند.

نائب رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود در برنامه پارک ملت افراط و تفریط را از مهمترین معضلات جدی مجلس عنوان کرد و افزود: متأسفانه مردم ما با وظایف یک نماینده به صورت کامل آشنا نیستند و در خیلی از موارد از یک نماینده وظایف یک استاندار را طلب می کنند.

بیادی تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما در بخش هایی قدرت بیان این مطلب وجود ندارد که ساختارهایمان ایراد دارد.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد دولت ها مجلس را دور می زنند و این به دلیل ضعف ساختار است.

سخنگوی جبهه ایستادگی چند دسته شدن اصولگرایان را به دلیل تندروی در تمامیت خواهی بخشی از آنها عنوان کرد و گفت: مردم معطل احزاب و گروه ها نمی مانند و با بصیرت افراد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد.

وی در پایان سخنان خود تأکید کرد: مردم به آگاهی و بصیرت بالایی رسیده اند و نمی توان کشور را تک حزبی اداره کرد.