جشن تولد نوزاد با طعم سوختگی/ نجات 4 مادر باردار از مرگ

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین جشن تولد یک نوزاد، رعایت نکردن اصول فنی در نصب شیلنگ سماور گازی باعث انفجار و زخمی شدن 12 نفر در چالدران شد، قلندر زاده رئیس شبکه بهداشت ودرمان چالدران گفت: از مصدومان 9 نفر شامل هفت کودک و دو بزرگسال به علت سوختگی بالای 40 درصد با چهار دستگاه آمبولانس به بیمارستانهای ارومیه اعزام و سه نفر جوان به دلیل سطحی بودن سوختگیها در بیمارستان چالدران بستری شدند.

نجات جان کودک دچار سوختگی در یکی از روستاهای بوکان

بهورز روستای گلولان علیا طی تماس تلفنی با شبکه بهداشت و درمان بوکان اعلام کرد که یک کودک دو ساله دچار سوختگی با آب جوش شده و امکان اعزام وی به بیمارستان به دلیل مسدود بودن راه مواصلاتی روستا بخاطر بارش برف وجود ندارد.

طی هماهنگیهای انجام شده دستورات لازم برای درمان این مصدوم صادر و با تدارک یک دستگاه تراکتور از روستای کوره کانی به منظور باز کردن راه عبور خودروها، اکیپ پزشکی بر بالین مصدوم حاضر و اقدامات درمانی لازم انجام شد.

نجات جان چهار مادر باردار در شهرستان شاهین دژ

جان چهار مادر باردار در محاصره برف و کولاک توسط تیمهای بهداشتی مرکز بهداشت شاهین دژ بدلیل بارش سنگین برف و کولاک و مسدود شدن راههای مواصلاتی انجام شد.

در۲۲ کیلومتری مرکز هاچه سو در روستای کران که با گزارش بهورز مربوطه تیم مرکز بلافاصله به روستای فوق با توجه به بارش برف و کولاک و صعب العبور بودن منطقه اعزام و تیم بهداشتی در مسیر به علت برف و کولاک مسیر سه کیلومتری روستا را پیاده طی کرده و به منزل مادر باردار مراجعه و مدتی بعد خودرو به محل رسیده و بلافاصله مادر باردار را به بیمارستان انتقال و زایمان با موفقیت انجام شد.

همچنین در ۲۶ کیلومتری هاچه سو در روستای الی بالتا تیم بهداشتی تشکیل و فعالیت خود راشروع و به علت بارش برف سنگین و مسدود بودن راه بعد از طی مشکلات فراوانی با همکاری اداره راه و ترابری انتقال مادر باردار جهت زایمان با موفقیت انجام شد.

در ۴۲ کیلومتری مرکز احمد آباد روستای قینرجه و زینالو نیز با گزارش بهورزان مربوطه دو تیم مجزا تشکیل و در مسیر صعب العبور و با توجه به بارش برف سنگین تیمهای بهداشتی راهی این روستاها شده که در مسیر راه با مشکل تردد خودرو مواجه شده که با همکاری اداره راه و ترابری مسیرها باز گشایی و تیم های بهداشتی به منزل مادران باردار رسیده و اقدامات اولیه انجام و نسبت به انتقال مادران باردار اقدام شد.