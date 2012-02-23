پیوستهای فرهنگی در طرح های عمرانی باید پررنگ تر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدیان در نشست مشترک روسای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی و معاونین فرهنگی اجتماعی شهرداری های استان البرز که ظهر پنج شنبه در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی میلاد برگزار شد، اظهار داشت: پیوست های فرهنگی در طرح های عمرانی کرج باید پر رنگ تر شود.
وی ادامه داد: پیمانکاران طرح های عمرانی را باید موظف کنیم که مطالعات فرهنگی و اجتماعی را در طرح های عمرانی خود لحاظ کنند که این امر در تامین امنیت و آسایش مردم بسیار تاثیر گذار است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرج افزود: برخی از طرح های عمرانی که پیوست های فرهنگی و اجتماعی را در نظر نمی گیرند سبب برهم زدن امنیت و آسایس مردم و شهروندان می شود.
وی با اشاره به تفاهم نامه چندجانبه در مجموعه شهرداری ، اضافه کرد: در حال حاضر تفاهم نامه شش جانبه بین دستگاه های مختلف منعقد شده ولی تفاهمنامه در مجموعه های فرهنگی وجود ندارد.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرج گفت: با انجام چنین کاری در کمیسیونهای فرهنگی به عنوان سیاست گذار و ناظر گره های را باز خواهد کرد که با اجرای چنین طرحی متعهد می شویم که تحولی خوبی ایجاد شود.
امیدیان افزود: در قالب تفاهم نامه می توان در ورودی و خروجی استان می توان اقدامات فرهنگی مشترکی را انجام داد.
کرج – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج بر پر رنگ تر شدن پیوستهای فرهنگی در طرح های عمرانی کرج تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدیان در نشست مشترک روسای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی و معاونین فرهنگی اجتماعی شهرداری های استان البرز که ظهر پنج شنبه در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی میلاد برگزار شد، اظهار داشت: پیوست های فرهنگی در طرح های عمرانی کرج باید پر رنگ تر شود.
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