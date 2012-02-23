پیوستهای فرهنگی در طرح های عمرانی باید پررنگ تر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیدیان در نشست مشترک روسای کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی و معاونین فرهنگی اجتماعی شهرداری های استان البرز که ظهر پنج شنبه در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی میلاد برگزار شد، اظهار داشت: پیوست های فرهنگی در طرح های عمرانی کرج باید پر رنگ تر شود.



وی ادامه داد: پیمانکاران طرح های عمرانی را باید موظف کنیم که مطالعات فرهنگی و اجتماعی را در طرح های عمرانی خود لحاظ کنند که این امر در تامین امنیت و آسایش مردم بسیار تاثیر گذار است.



معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرج افزود: برخی از طرح های عمرانی که پیوست های فرهنگی و اجتماعی را در نظر نمی گیرند سبب برهم زدن امنیت و آسایس مردم و شهروندان می شود.



وی با اشاره به تفاهم نامه چندجانبه در مجموعه شهرداری ، اضافه کرد: در حال حاضر تفاهم نامه شش جانبه بین دستگاه های مختلف منعقد شده ولی تفاهمنامه در مجموعه های فرهنگی وجود ندارد.



معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرج گفت: با انجام چنین کاری در کمیسیونهای فرهنگی به عنوان سیاست گذار و ناظر گره های را باز خواهد کرد که با اجرای چنین طرحی متعهد می شویم که تحولی خوبی ایجاد شود.



امیدیان افزود: در قالب تفاهم نامه می توان در ورودی و خروجی استان می توان اقدامات فرهنگی مشترکی را انجام داد.