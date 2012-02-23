به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در نشست با نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قم، با اشاره به اهمیت انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار داشت: انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان تجلی اراده مردم در تعیین سرنوشت عمومی و نمادی از مردم سالاری دینی مبتنی بر اصول و ارزش های الهی است.



وی با بیان اینکه در آستانه برگزاری نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم، گفت: با توجه به شرایط، حوادث و اتفاقات، این انتخابات هم در بعد ملی و هم در ابعاد منطقه ای و بین المللی مهم و حائز اهمیت است.



استاندار قم به تلاش و راهبرد دشمن در کمرنگ کردن جلوه های حضور مردمی انتخابات اشاره و تصریح کرد: حضور پرشور و گسترده مردم در صحنه انتخابات مجلس نهم و هوشمندی و بصیرت همه عناصر دخیل در این عرصه، توطئه های دشمن را خنثی و حیات و خون تازه ای را در رگ های انقلاب اسلامی خواهد دمید.



حضور پرشور و آگاهانه در انتخابات مهم ترین وظیفه مردم است



وی از مردم به عنوان یکی از عوامل اصلی برگزاری انتخابات پرشور و باشکوه نام برد و گفت: حضور پرشور و آگاهانه در پای صندوقهای رای و انتخاب کاندیدای اصلح مهم ترین وظیفه مردم محسوب می‌شود و بارها نشان داده اند که به خوبی نسبت به این وظیفه خود آگاه هستند.



موسی پور مجریان، نامزدها و احزاب و فعالان سیاسی را از دیگر عناصر اصلی برگزاری یک انتخابات باشکوه برشمرد و افزود: اگر این عوامل و دست اندرکاران به درستی به وظیفه خود عمل کنند حتماً مردم هم با درک، شور و شعور بی نظیر خود با تمام وجود در صحنه حاضر خواهند شد.



فراهم کردن زمینه رقابتی پرشور و قانونمند وظیفه اصلی مجریان انتخابات



وی فراهم کردن زمینه رقابتی سالم، پرشور و قانونمند را وظیفه مهم و اصلی مجریان انتخابات اعلام و یادآور شد: در این مسیر به عنوان امانتدار مردم به جد از تک تک آراء صیانت کرده و اجازه نخواهیم داد کوچک ترین خدشه ای به سلامت انتخابات وارد شود.



نقش رفتارهای انتخاباتی کاندیداها در پر شور کردن صحنه انتخابات



استاندار قم با اشاره به نقش و اهمیت رفتارهای انتخاباتی کاندیداها در پر شور کردن صحنه انتخابات، رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی برای نامزدها و هواداران آن ها را امری مهم و ضروری خواند و گفت: رفتارهای تبلیغاتی و انتخاباتی نامزدها و هواداران آنها در ویترین افکار عمومی ثبت و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت از این رو باید تلاش کنند تا با رعایت اخلاق، تقوا و حرکت بر محور قانون سربلند و آبرومندانه از این امتحان بیرون بیایند.



تخریب چهره ها باعث کاهش مشارکت عمومی می شود



وی با بیان این که کاندیداها در فضای تبلیغات با پرهیز از هر نوع تخریب ونفی دیگران، باید صرفاً به بیان دیدگاه ها و برنامه های خود بپردازند، افزود: تخریب چهره ها علاوه بر آلوده کردن فضای انتخابات به مسائل غیر اخلاقی و غیر شرعی، موجب مکدر شدن خاطر مردم و کاهش مشارکت عمومی خواهد شد.



موسی پور فضای انتخابات استان قم را فضایی سالم عنوان کرد و افزود: همه باید به سالم ماندن این فضا و ایجاد زمینه حضور پرشور و نشاط مردم در انتخابات کمک کنند.



کمرنگ کردن حضور در انتخابات خیانت به نظام است



وی با اشاره به ضرورت تلاش برای فراهم کردن شرایط و بستر حضور و مشارکت حداکثری مردم، انقلاب اسلامی را محصول خون هزاران شهید و ایثارگر دانست و گفت: هر حرکتی و از جانب هر فرد و گروهی که این حضور را کمرنگ کند قطعاً خیانت به نظام و گناهی نابخشودنی است.



به بهانه روشنگری نباید خدمات نظام زیر سئوال برود



استاندار قم در ادامه تبلیغات و روشنگری را حق قانونی داوطلبان دانست و گفت: به بهانه روشنگری و اثبات خود نباید سیاه نمایی شده و خدمات و دستاوردهای نظام زیر سئوال برود.



وی با اشاره به توطئه دشمنان برای امنیتی کردن فضای انتخابات با استفاده از عناصر ضد انقلاب، یادآور شد: نامزدها در قبال این توطئه باید هوشیار باشند و لازم است تا در ستادهای تبلیغاتی از نیروهای متعهد و شناخته شده استفاده شود.



قم باید در عرصه انتخابات نیز سرآمد کشور باشد



موسی پور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که قم باید در عرصه انتخابات نیز نمونه و سرآمد کشور باشد، تصریح کرد: باید همه عوامل و عناصر دخیل در انتخابات استان به ویژه نامزدهای انتخابات برای تحقق این مهم تلاش و مراقبت جدی کنند.



وی با تاکید بر لزوم تعامل و همکاری کاندیداها با دست اندرکاران انتخابات استان برای ایجاد آرامش و قانونمند کردن فضای انتخابات، گفت: امیدوارم در انتخابات 12 اسفند با حضور آگاهانه و پر شور مردم شاهد ثبت برگ زرین دیگری بر تاریخ انقلاب اسلامی و سربلندی، عزت و اقتدار روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم.