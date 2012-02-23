3نامزد حزب موتلفه به نفع جبهه متحد اصولگرایان انصراف دادند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، رضا سعید محمدی، حسن لاسجردی و سید مهدی جولایی سه نامزد انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی که از سوی حزب موتلفه اسلامی به جبهه متحد اصولگرایان معرفی شده بودند پس از آنکه در فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایان قرار نگرفتند و با توجه به بیانیه آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی، مبنی بر حفظ وحدت اصولگرایان از کاندیداتوری انتخابات انصراف دادند.

متن انصراف سه نامزد حزب موتلفه اسلامی به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

با استعانت از خداوند متعال و عرض ادب به پیشگاه مردم سر افراز ایران،نظر به تلاش تشکیلاتی مجموعه اصولگرایان و احترام به عقل و خرد جمعی و با توجه به تائید جامعتین معزز به خصوص حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی اینجانبان از داوطلبی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نفع جبهه متحد اصولگرایان انصراف داده و از همه عزیزان و سروران گرامی که به اینجانبان ابراز محبت فرموده اند تشکر می نماییم و دعوت می کنیم که همه متحدا در انتخابات پر شور و دشمن شکن شرکت فرمایند.