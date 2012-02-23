محمدشاهعلی خواهرزاده زنده‌یاد ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر درگذشت این محقق و پژوهشگر، گفت: ایشان شب گذشته حدود ساعت 19:30 تا 20 بعد از فیژیوتراپی به منزل آمده و در حد تعویض چند کانال تلویزیون استراحت می‌کند. بعد از چند دقیقه می‌گوید قلبم می‌سوزد. وی از اطرافیان درخواست آب می‌کند. تلاش برای کمک به ابوالحسنی با ماساژ قلب بی‌فایده ماند و وی بعد از چند دقیقه از دنیا رفت.

وی افزود: پزشکی که دیشب بعد از فوت او را معاینه کرد، گفت اگر پیش از این زنده‌یاد ابوالحسنی آنژیو می‌شد، این اتفاق نمی‌افتاد.

شاهعلی درباره مراسم تشییع زنده‌یاد ابوالحسنی گفت: مراسم تشییع پیکر وی فردا صبح از ساعت 9 از مقابل مسجد امام حسن عسگری(ع) شهر قم برگزار می‌شود و پیکر این نویسنده تا حرم حضرت معصومه (ص) تشییع خواهد شد اما قرار نیست در حرم تدفین شود. بلکه طبق آخرین هماهنگی‌ها قرار است بستگان این پژوهشگر، ایشان را در قبرستان شیخان قم به خاک بسپارند.

خواهرزاده زنده‌یاد ابوالحسنی گفت: قرار است مراسم سوم ابوالحسنی در تهران برگزار شود که محتمل‌ترین گزینه در نظرگرفته شده برای مکان برگزاری این مراسم، مسجد نور در میدان فاطمی تهران است. البته هنوز این موضوع قطعی نشده است اما اولین انتخاب در نظرگرفته شده برای مراسم سوم، مسجد نور است.

على ابوالحسنى، با نام مستعار ع. منذر، فرزند شیخ محمد، در 22 ماه آذر سال 1334 در غرب تهران متولد شد.

تحصیلات ابتدائی خود را در زادگاهش شروع نمود و پس از پایان تحصیلات ابتدایى در آموزشگاه حرفه‏اى رضا پهلوى به تحصیل در رشته ماشین افزار پرداخت. سپس در اداره مخابرات استخدام شد و به طور همزمان، در هنرستان شماره 3 تهران در همان رشته ادامه تحصیل داد. وی چندی بعد به اتهام انجام بحث‌های سیاسى در محیط کار و مدرسه، مجبور به استعفا شد.

ابوالحسنی خرداد سال 54 دیپلم فنی گرفت و همان سال در کنکور سراسرى دانشگاه تهران شرکت کرد. سپس در رشته مهندسى صنایع دانشگاه علم و صنعت تهران ثبت نام کرد.

دوران دانشجویی وی بیش از 3 ماه طول نکشید و با درخواست حجه الاسلام موسوى همدانى پیش‌نماز مسجد ابراهیم خلیل(ع) شهر رى و از روحانیون مبارز، با تشویق پدر خودش از دانشگاه انصراف داد و به حوزه علمیه قم رفت.

«تحلیلى سیاسى - اجتماعى از فلسفه و ضرورت ولایت فقیه و دموکراسى ارشاد شده»، «تبیینى از فلسفه سیاسى- اجتماعى- اخلاقى - فرهنگى فرقانیسم»، «میعاد با استاد مطهرى شهید راه تطهیر سیماى فرهنگ اسلامى از زنگار غرب زدگى و شرق زدگى»، «تحلیلى از نقش سه گانه شهید شیخ فضل الله نورى در نهضت تحریم تنباکو»، «نگاهى به ابعاد گوناگون جنگ صلیبى غرب با اسلام»، «جهاد دفاعى و جنگ صلیبى ایران و روس تزارى»، «پایدارى تا پاى دار؛ سیرى در زندگینامه علمى- معنوى - اجتماعى و سیاسى شهید شیخ فضل الله نورى»، «آینه‌دار طلعت یار؛ سیرى در زندگانى و افکار ادیب پیشاورى»، «سلطنت علم و دولت فقر؛ سیرى در زندگانى و افکار و مجاهدات حجة الاسلام ملاقربانعلى زنجانى» و «مهاتما گاندى: همدلى با اسلام و همراهى با مسلمین» نمونه‌هایی از آثار منتشرشده از این محقق است.