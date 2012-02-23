کاندیداها با تبعیت از فرهنگ قرآنی عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر پنجشنبه در بازدید از خبرگزاری قرآنی استان افزود: اگر اقشار جامعه بتوانند در زندگی فردی و اجتماعی، آموزه‌های دینی و قرآنی را بکار گیرند، یقینا در دنیا و آخرت سعادتمند خواهند شد.

وی ادامه داد: افرادی که فرهنگ قرآنی را در زندگی خود حاکم نمی کنند دچار آسیبها و چالشها و ارتکاب تخلف و گناه می شوند.

رئیس شورای فرهنگی استان با تاکید بر اینکه دین و آیات نورانی قرآن کریم برای سعادت بشر ابلاغ شده است،‌ گفت: امروز در عصر غیبت، مقام معظم رهبری با نگاهی دینی و قرآنی جامعه را مدیریت و هدایت می‌کنند و امروز همین فرهنگ و اندیشه قرآنی حاکم بر جامعه ماست که در حال جهانگیر شدن است و لرزه بر اندام مستکبران می اندازد.

خبرگزاری قرآنی ایکنا اخبار خود را به 37 زبان زنده دنیا منتشر می کند و تا پایان سال 90 این رقم به 40 زبان خواهد رسید.

گلستان بیست و ششمین استانی است که دفتر این خبرگزاری در آن راه اندازی شد.