جنگ نرم شاخص های انقلاب را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی احمدیان شامگاه جمعه در اولین جلسه شورای عالی بسیج حقوقدانان در محل دادگستری کل استان سمنان، با اشاره به اینکه جنگ نرم یک تهدید ترکیبی است، اظهار داشت: جنگ نرم همه ی شاخص های انقلاب را مورد هدف قرار داداه است و هر نوع تهدیدی که در نظام اتفاق می افتد یک سر آن به تهدید ترکیبی بر می گردد.

وی گفت: جنگ نرم را می توان هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه ای که جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده از زور و اجبار به انفعال و شکست وا می دارد تعریف کرد.

احمدیان همچنین خاطر نشان کرد: بنابراین امروزه جنگ نرم، مؤثرترین، کارآمدترین و کم هزینه ترین و در عین حال خطرناک ترین و پیچیده ترین نوع جنگ علیه امنیت ملی یک کشور است، چون می توان با کمترین هزینه رقیب را مورد تهاجم خود قرار دهد.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان سمنان اظهار داشت: جنگ نرم به عنوان یکی از عوامل قدرت ملی خدشه وارد می کند، عزم و اراده ملت را از بین می برد، مقاومت و دفاع از آرمان و سیاست های نظام را تضعیف می کند.

وی فروپاشی روانی یک ملت را مقدمه ای برای فروپاشی سیاسی، امنیتی و ساختاری آن ذکر کرد.

احمدیان افزایش فرهنگ بسیج در جامعه را سبب توسعه ارزش های انقلاب و نظام عنوان و تصریح کرد: لذا باید تلاش شود اندیشه های بسیج در جامعه عمق پیدا کرده و به باور تبدیل شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه قائم (عج) استان سمنان بسیج را سمبل روح بیداری اسلامی در جامعه ذکر کرد و افزود: بسیجیان از سرمایه های ارزشمند جامعه هستند که در همه صحنه های انقلاب و دفاع مقدس حضوری ستودنی داشته اند.

احمدیان گفت: بسیج یک فرصت است و با اشاعه تفکر بسیجی چشم طمع دشمن کور خواهد شد؛ و گسترش، توسعه و تقویت بسیج؛ انقلاب اسلامی را بیمه کرده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان در پایان بیان کرد: 18 قشر در بسیج سازماندهی شده است و یکی از سیاست های بسیج، اداره و کنترل بسیج توسط خود مردم است.