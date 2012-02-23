دوره های آموزشی ویژه اعضای کانونهای مساجد یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر پارسائیان با اشاره به لزوم توانمندسازی اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: دوره های آموزشی رباتیک، تدوین، فیلمبرداری، عکاسی، انیمیشن و فتوشاپ از نیمه فرودین سال آینده دریزد برگزار می شود.

وی ادامه داد: دوره های آموزشی انیمشن در سه سطح، فتوشاپ و رباتیک در دو سطح و عکاسی، فیلمبرداری و تدوین در یک سطح برای اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد برگزار می شود.

مدیرمسئول کانون تخصصی آموزش اندیشه مطهر با اشاره به اعطای مدرک به شرکت کنندگان دراین دوره ها بیان داشت: کانون تخصصی آموزش اندیشه مطهر برای اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد شرکت کننده دراین دوره ها تخفیف های ویژه ای در نظر گرفته است.

تمدید مهلت ثبت نام شرکت در مسابقات فوتسال کانون های مساجد یزد

مسئول برگزاری پنجمین دوره از مسابقات فوتسال کانون‌ های مساجد استان یزد آخرین مهلت ثبت نام تیم‌ها هیجدهم اسفندماه اعلام کرد.

حجت فتوحی اظهار داشت: این مسابقات ویژه اعضای کانون‌ ‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد و پنجمین دوره از سری مسابقات فوتسال جام مساجد خانه پرهیزگاران است.

وی افزود: این دوره از مسابقات به منظور بزرگداشت امام خمینی (ره) و شهدای دهه فجر و با عنوان "جام دهه فجر" برگزار می ‌شود و تیم ‌های شرکت‌ کننده حداکثر تا 18 اسفندماه فرصت دارند تا برای حضور در این رقابت‌ ها ثبت نام کنند.

فتوحی ضمن پیش‌ بینی حضور حداقل 30 تیم در این رقابت‌ ها، زمان آغاز مسابقات را ششم فروردین ماه سال آینده اعلام کرد.

نفرات برگزیده مسابقه پیامکی عید بصیرت معرفی شدند

همزمان یا روز "۹ دی ماه" روز بصیرت و در سالروز راهپیمایی باشکوه مردم ولایت مدار ایران اسلامی، کانون فرهنگی هنری دارالشفاء زارچ به منظور پاسداشت این روز تاریخی فراخوان مسابقه پیامکی عید بصیرت را اعلام کرد.

تعداد زیادی با ارسال جملات کوتاه خود با مضامین توصیف روز ۹ دی و تظاهرات بی نظیر مردم غیور ایران اسلامی، حراست از نهضت عاشورا و آرمان های امام و انقلاب و اصل ولایت فقیه و تاکید بر بصیرت در این مسابقه شرکت کردند.

از پیامک های ارسالی که جواب مسابقه را صحیح ارسال کردند، ۹ نفر به قید قرعه برگزیده شدند.

مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری دارالشفاء زارچ اعلام کرد: از طریق شماره تماس های موجود با برگزیدگان تماس گرفته خواهد شد و در زمینه نحوه دریافت هدیه که به صورت بسته فرهنگی است هماهنگی لازم به عمل خواهد آمد.

کانون فرهنگی هنری دارالشفاء زارچ با همکاری نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی زارچ ویژه نامه روز "۹ دی ماه" روز بصیرت را برای تبیین این روز تاریخی برای توزیع در نمازجمعه زارچ و در بین اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد تهیه و توزیع کرده است.