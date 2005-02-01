ويلاها و منازل شخصي در شهرهاي توريستي كشور ساماندهي مي شوند

علي رحيم پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: شناسايي و ساماندهي تمامي منازل شخصي غير مجاز در استانهاي مختلف و پر گردشگر سراسر كشور در دستور كار كميسيون فني سازمان قرار گرفته و اين امر تا تابستان سال آينده به اتمام مي رسد.

وي در خصوص واحد هاي اقامتي غير مجاز دراستان تهران افزود : تعداد مراكز اقامتي غير مجاز در استانها بسيار محدود است اما در استان تهران يكسري مراكز اقامتي و پذيرايي وجود دارند كه استاندارد نيستند و ما رسيدگي به اين امر را به صنوف و اتحاديه هاي مربوط واگذار كرده ايم .

وي خاطر نشان كرد: در استانهايي پرمسافر مانند اصفهان ، شيراز، قم ، مشهد وبرخي شهرهاي استانهاي شمالي كشور در برخي ايام كه تعداد گردشگران زياد مي شود با معضل اجاره خانه هاي شخصي مواجه مي شويم برهمين اساس با نيروي انتظامي توافقات لازم براي رفع اين مشكل صورت گرفته است.

مدير كل دفتر تدوين استانداردهاي فني و نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار داشت: شناسايي و ساماندهي منازل مسكوني غير مجاز ، تاسيس هتل مدرسه و استانداردسازي آموزشهاي لازم در بخش گردشگري هم اكنون در دستوركار كميسيون فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گرفته و بزودي استانداردهاي لازم در اين محورها تدوين خواهد شد .

وي با اشاره به اينكه عمليات شناسايي منازل شخصي غير مجاز در نوروز به پايان نمي رسد، تاكيد كرد: اين كار در برخي استانها آغاز شده و پيش بيني مي شود قبل ازشروع تابستان عمليات شناسايي وساماندهي اين مراكز به پايان برسد و گردشگران اطمينان داشته باشند در اين فصل با هيچ مركز غيرمجازي روبرو نخواهند شد.

