جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان گفت: در بهمن ماه سالجاری 67 متکدی از سطح شهر قم جمع آوری شد که از میان این متکدیان 60 نفر مرد، شش نفر زن و یک نفر کودک هستند.



وی با بیان اینکه این افراد پس از جمع آوری به سازمان بهزیستی تحویل داده شدند، ادامه داد: برای جمع آوری متکدیان از سطح شهر دو اکیپ ویژه به فعالیت می‌پردازد.



معاون خدمات شهری شهرداری قم افزود: در روزهای تعطیل نیز این اکیپ‌ها در دو شیفت کاری به فعالیت می‌پردازد و در صورت نیاز نسبت به تقویت آن اقدام ویژه‌ای به عمل خواهد آمد.



در ایام نوروز طرح جمع آوری متکدیان ادامه می‌یابد



وی بیان کرد: در طرح ویژه ایام نوروز که با همکاری نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی انجام می‌شود در راستای رفاه حال شهروندان و زائران نسبت به ساماندهی متکدیان اقدام لازم صورت می‌پذیرد.



نجف زاده با اشاره به اینکه در این طرح افرادی که جمع آوری می‌شوند تعدادی بومی و تعدادی غیر بومی هستند، افزود: سازمان بهزیستی متکدیان بومی را به خانواده‌های آنها و متکدیان غیر بومی را نیز پس از مراحل قانونی به شهر خود انتقال می‌دهند.



معاون خدمات شهری شهرداری قم در پایان بیان کرد: شهروندان می‌توانند با تماس با سامانه 137 نسبت به جمع آوری متکدیان همکاری کنند.