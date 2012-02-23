کلنگزنی دبیرستان پسرانه صدرای ابرکوه/ بهره برداری از فاز تکمیلی صدرای دخترانه

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی، امام جمعه، فرماندار، خیر واگذار کننده زمین و جمعی از مسئولان شهرستان احداث دبیرستان پسرانه صدرا آغاز شد.

ساختمان این دبیرستان در زمینی به مساحت یک هزار و 800 متر با 800 متر زیربنا در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر پنج هزار و 500 میلیون ریال در زمین واگذاری حاج امیر معمارزاده از خیران شهرستان و از محل اعتبارات استانی احداث می شود.

در حال حاضر دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای ابرکوه با 40 نفر دانش آموز در دو پایه تحصیلی اول و دوم در ساختمانی استیجاری فعالیت می کند.

در ادامه سفر مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد به شهرستان ابرکوه همچنین فاز تکمیلی دبیرستان دخترانه صدرای ابرکوه نیز به بهره برداری رسید.

در فاز تکمیلی این دبیرستان، واحدهای گوناگون از جمله آزمایشگاه، کتابخانه، کارگاه IT، سالن مطالعه، اتاق مشاوره، اتاق ورزشی، بهداشت و کلاس مستقر است.

این مجموعه به مساحت 350 متر مربع و با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیون ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به ابرکوه ساخته شده است.