مانور ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی البرز برگزار می شود

علیرضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آمادگی ستاد تسهیلات نوروزی استان البرز در خدمات رسانی به مسافران نوروزی، گفت: مانور سراسری این ستاد در تاریخ بیست و یک اسفندماه جاری در محل استانداری با حضور کلیه دستگاههای ذیربط برپامی شود.

وی افزود: این مانور با هدف نمایش امکانات دستگاههای مسئول در ستاد تسهیلات نوروزی و به منظور سنجش میزان آمادگی این دستگاهها در خدمت رسانی برگزار می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز از هلال احمر، اداره بازرگانی، اداره فرهنگ و ارشاد، استانداری، حوزههای شهری، نیروی انتظامی و... به عنوان ارگانهای مرتبط با ستاد تسهیلات نوروزی نام برد.

وی گفت: این ستاد فعالیتهایی از قبیل تامین نمازخانه، استقرار ایستگاههای هلال احمر، تجهیز مدارس محل اسکان مسافران نوروزی را برعهده دارد.

زمانی تاکید کرد: تمام تلاش ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البرز، تامین رضایت مسافران و فراهم کردن بسترهای لازم برای رفاه و آرامش مردم است.

زمانی یادآور شد: ستاد تسهیلات نوروزی کار خود را از 25 اسفند آغاز می کند و تا 15 فروردین ادامه دارد.