مرحوم منذر در ستیز با بهایت سابقه طولانی علمی و عملی داشت

رضا غریبی مدیر روابط عمومی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درگذشت حجت الاسلام دکتر علی ابوالحسنی(منذر)از وی به عنوان مورخ، ادیب و پژوهشگر برجسته یاد کرد و گفت: مرحوم منذر بیش از 30 عنوان کتاب در حوزه تاریخ معاصر ایران نوشتند که بخش عمده آن به موضوع تاریخ مشروطه اشاره دارد.

وی با اشاره به کتب متعددی که از مرحوم ابوالحسنی در حوزه مباحث شیعی باقی مانده است؛ تصریح کرد: در حوزه بهایت یکی از فعالان یان عرصه بودند که کتابهای متعددی در نقد بهایت نوشتند و ایشان در ستیز بهایت سابقه طولانی علمی و عملی داشتند.

وی با اشاره به سابقه تدریس مرحوم منذر در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصرایران و مؤسسه امام خمینی قم، بر جهاد علمی وی در حوزه تاریخ مشروطه تأکید کرد و افزود: مرحوم ابوالحسنی کسی بود که شیخ فضل الله نوری را از غربت بیرون آورد و در تبیین گره های مشروطه و کارنامه و زمانه شیخ فضل الله نوری نقش درخشانی ایفا کرد.

مدیر روابط عمومی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران افزود: غیرت دینی و عشق و ارادتی که مرحوم ابوالحسنی نسبت به خاندان اهل بیت(ع) داشتند زبانزد بود و دغدغه ای که نسبت به انقلاب، ولایت فقیه و بحث انتظار و مهدویت داشتند را می توان از ویژگیهای شخصیتی ایشان برشمرد.

غریبی افزود: از مرحوم منذر می توان به عنوان الگوی کسانی یاد کرد که دغدغه شیعه و انقلاب اسلامی را دارند. ایشان از جمله پژوهشگران برجسته کشور محسوب می شدند که کتابهای شان از استناد بالایی برخوردار است.

به گزارش مهر، حجت الاسلام علی ابوالحسنی مشهور به منذر از نویسندگان پرکار و فعال حوزوی به شمار می رفت که دیشب چهارشنبه 3 اسفند بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

وی که از نویسندگان و محققان فعال حوزودی بود در سال 1334 در تهران متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات کلاسیک و ورود به دانشگاه، با تشویق اطرافیان خود تحصیلات حوزوی را برای فعالیت های علمی خود برگزید.



حجت الاسلام ابوالحسنی پس از ورود به قم در مدرسه حقانى که در آن زمان تحت مدیریت شهید آیة الله قدوسى قرار داشت، به تحصیل مشغول شد و پس از مدت کوتاهى، به طور آزاد در حوزه علمیه قم به ادامه تحصیل پرداخت. او در قم از محضر اساتید به نامی بهره برد، که از جمله می توان به حضرات آقایان مدرس افغانى و موسوى گرگانى(دبیات)، اعتمادى، راستى کاشانى، دوزدوزانى، جلال طاهرشمس گلپایگانى، موسوى تهرانى و سید على محقق داماد(اصول فقه) اشاره کرد.

وی همچنین از محضر حضرات آقایان جعفر سبحانى، مصباح یزدى، حسین مظاهرى،شیخ جواد کربلایى، حاج شیخ جواد تبریزى، وحید خراسانی بهره برد و به صورت غیررسمی دروسی چون معارف اسلامی و ولایت را نزد سید محمد کاظم قزوینى ، تاریخ اسلام را نزد علامه عسکری و غرب شناسی را نزد دکتر سید احمد فردید و دکتر رضا داورى اردکانی گذراند.



وی در همین سالها به صورت پیگیر به تالیف کتاب و تنظیم مقاله در حوزه‌های مختلف فرهنگ اسلامی و تاریخ ایران و جهان پرداخت و در کارنامه علمی و حرفه‌ای او آثار ارزشمندی به چشم می‌خورد. نگاهى به اصل ولایت فقیه، میعاد با استاد مطهرى شهید راه تطهیر سیماى فرهنگ اسلامى از زنگار غرب زدگى و شرق زدگى،‌ تحلیلى از نقش سه گانه شهید شیخ فضل الله نورى در نهضت تحریم تنباکو، تراز سیاست؛ جلوه‏هایى از سیاست و مدیریت شیخ انصارى،‌ سیاهپوشى در سوگ ائمه نور (ع)، ریشه‏هاى تاریخى و مبانى فقهى از جمله آثار به جای مانده از این محقق و نویسنده است.

مراسم تشییع حجت الاسلام ابوالحسنی فردا جمعه 5 اسفند از مسجد امام حسن عسکری(ع) قم به سمت حرم حضرت معصومه(ع) برگزار می شود.