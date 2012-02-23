به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی صبح پنجشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در شهرستان دشتی اظهار داشت: مردم ما آماده حضور گسترده و حماسی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند و این انتخابات برگ زرین دیگری در تاریخ پر افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

وی ادامه داد: مردم ایران ثابت کرده‌اند که همواره در دفاع از نظام و انقلاب حاضر هستند و در 22 بهمن‌ماه سال جاری نیز بار دیگر این موضوع را ثابت کردند.

فرماندار شهرستان دشتی ادامه داد: مردم در راهپیمایی 22 بهمن حضور حماسی و دشمن شکنی را از خود به نمایش گذاشتند و بار دیگر نیز به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و در 12 اسفند نیز این حماسی را تکرار می‌کنند.

وی افزود:‌ دلیل اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضور مردم در انتخابات و حمایت‌های مردم با بصیرت که دوستدار نظام، رهبری، انقلاب، اسلام و ولایت هستند است.

هاشمی با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز ادامه داد: ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید از هم اکنون زمینه اسکان، استراحت و جذب بیشتر گردشگران و مسافران نوروزی را به شهرستان فراهم کنند.

وی در رابطه با اقدامات لازم در آستانه نوروز نیز گفت: خدمات اسکان و اقامت، برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری، امداد خودرو، نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگری، خدمات بهداشتی و درمانی، امداد و نجات، حمل و نقل، ترافیک و خدمات جاده‌ای، اطلاع‌رسانی، خدمات شهری و رفاه عمومی از اقداماتی است که باید انجام شود.

فرماندار دشتی ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان و کمیته‌های تشکیل شده اظهار امیدواری کرد که در سال جدید شاهد اقدامات بهتر و بیشتر در زمینه‌های رفاهی و امنیتی میهمانان نوروزی باشیم.

وی ضمن تقدیر از فعالیتهای شهرداری شهر شنبه در زیبا سازی این شهر گفت: از شهرداری خورموج انتظار داریم تا نسبت به حل مشکلات خیابان‌ها اقدام کنند. چند بار به شهردار گفته‌ایم نسبت به نصب تلویزیون شهری و چراغ راهنما اقدام کنند ولی تاکنون این کار محقق نشده است.

هاشمی سید محسن هاشمی زاده را به عنوان جانشین و حسین شیخیانی به عنوان دبیر ستاد تسهیلات سفر شهرستان دشتی منصوب کرد.