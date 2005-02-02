جوانان از دولت شغل مي خواهند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكترذكايي در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: پيمايش و پژوهشي كه در زمينه ارزشهاي جوانان در مهر ماه سال جاري در 10 موضوع اجتماعي و در بين سنين 15 تا 29 سال انجام شده نشان مي دهد 20 درصد جوانان كشور نسبت به مسائل مادي و اقتصادي خود نگران هستند.

وي افزود: در اين نظر سنجي كه 51 درصد آنان را زنان و 3/48 درصد را مردان ، 75 درصد مجرد و 24 درصد را افراد متاهل تشكيل مي دهد نشان مي دهد كه در حدود 18درصد جوانان نسبت به كنكور نگران هستند.

وي با اشاره به اينكه مهمترين خواسته 24 درصد جوانان ادامه تحصيل است و اين امر در ميان دختران پيش از پسران است افزود : 51 درصد جوانان تامين شغلي و امنيت شغلي را مهمترين وظيفه دولت مي دانند.

ذكايي گفت: در ميان جواناني كه اين نظر سنجي بر روي آنان انجام شد در حدود 30 درصد محصل ، 20 درصد دانشجو ، 17 درصد در جستجوي كار، 5/14 درصد شاغل و 15 درصد خانه دار بوده اند.

مدير گروه اجتماعي فرهنگي و نظر سنجي سازمان ملي جوانان درخصوص اعتقاد جوانان به ارزش هاي ديني گفت: بالاي 60 درصد جوانان به ارزشها وهويت هاي اهميت قائل مي شوند به نحوي كه 86 درصد جوانان معتقدند هيچ عبادتي جاي نماز را نمي گيرد و 50 درصد خدمت به همنوع را مهمتر از عبادات ديني مي دانند.

وي گفت: 37 درصد جوانان خود را مذهبي مي دانند و 86 درصد نيز نسبت به ايراني بودن خود افتخار مي كنند.

ذكايي در ادامه تصريح كرد : 70 درصد جوانان زندگي در ايران را دوست دارند و 85 درصد نيز توهين به ايراني را به هيچ وجه نمي پذيرند.

وي با اشاره به اينكه 44 درصد جوانان معتقدند كه در صورت مهيا شدن امكانات از كشور خارج مي شوند گفت:علاقه جوانان براي رفتن به كشورهاي ديگرامري نگران كننده محسوب مي شود كه بايد به درستي به اين زمينه و علل آن پرداخت.

ذكايي درخصوص ارزشهاي خانوادگي گفت: ارزشهاي خانوادگي در بين دختران بيش از پسران است و روابط خانوادگي مناسب در بين اكثرجوانان وجود دارد.

مدير گروه اجتماعي فرهنگي و نظرسنجي سازمان ملي جوانان درباره ارزشهاي اجتماعي كه در اين پيمايش و در بين جوانان با تحصيلات ديپلم ، زير ديپلم و بالاتر از ان انجام شده است گفت: نتيجه بررسي ها و پژوهشي سازمان نشان مي دهد كه نگراني درخصوص ارزشهاي اجتماعي در بين دختران و پسران يكسان است و اين در حالي است كه نگراني در خصوص تبعيض و بي عدالتي بيشتر متوجه دختران است.

وي خاطرنشان كرد: چنين بررسي ها و پژوهشهايي در بين جوانان مي تواند سازمان ملي جوانان را در اجراي برنامه و اهداف خود ياري كند.