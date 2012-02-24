برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحله های انحرافی در سمنان

حجت اسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحله های انحرافی و عرفان های نوظهور در سمنان گفت : همه فرقه های ظاله ای که در طول تاریخ بوجود آمده اند و هر کدام تفسیری از خداوند، جهان هستی و بشر دارند برای بی هویت ساختن افراد و تهی کردن آنان از اخلاقیات است.

وی افزود: باطن این فرقه ها در واقع برای انحراف و گمراه کردن نوجوانان و جوانان از مسیر حق و خارج کردن آنان از دین است.

تقوی نیا اظهار داشت: فرقه های انحرافی می خواهند جوانان را بی هویت و آنان را از عواطف و احساسات تهی کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: بهترین راه شناخت خداوند تدبر و تامل در آیات قرآن و روایات وارده از ائمه اطهار(ع) است و این فرقه ها که منکر خداوند و مسائل معاد و روز قیامت هستند فقط برای انحراف افراد و تباه کردن مردم بوجود آمده اند.

کارگاه آموزشی آشنایی با نحله های انحرافی و عرفان های نوظهور در سمنان با حضور مسئولان تشکل های مذهبی خواهران و برادران و مدیران موسسات قرآنی، هفتم اسفند ماه برگزار می شود.