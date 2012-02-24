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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۱

تقوی نیا خبر داد:

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحله های انحرافی در سمنان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحله های انحرافی در سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحله های انحرافی و عرفان های نوظهور در این شهر خبر داد.

حجت اسلام یدالله تقوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحله های انحرافی و عرفان های نوظهور در سمنان گفت : همه فرقه های ظاله ای که در طول تاریخ بوجود آمده اند و هر کدام تفسیری از خداوند، جهان هستی و بشر دارند برای بی هویت ساختن افراد و تهی کردن آنان از اخلاقیات است.

وی افزود: باطن این فرقه ها در واقع برای انحراف و گمراه کردن نوجوانان و جوانان از مسیر حق و خارج کردن آنان از دین است.

تقوی نیا اظهار  داشت: فرقه های انحرافی می خواهند جوانان را بی هویت و آنان را از عواطف و احساسات تهی کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: بهترین راه شناخت خداوند تدبر و تامل در آیات قرآن و روایات وارده از ائمه اطهار(ع) است و این فرقه ها که منکر خداوند و مسائل معاد و روز قیامت هستند فقط برای انحراف افراد و تباه کردن مردم بوجود آمده اند.

کارگاه آموزشی آشنایی با نحله های انحرافی و عرفان های نوظهور در سمنان با حضور مسئولان تشکل های مذهبی خواهران و برادران و مدیران موسسات قرآنی،  هفتم اسفند ماه برگزار  می شود.

کد مطلب 1541670

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