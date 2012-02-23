تجمع صد هزار نفری هواداران پوتین در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در ارتباط مستقیم با مسکو از تجمع یکصد هزار نفری طرفداران ولادیمیر پوتین خبر داد.



بر اساس این گزارش، یکصد هزار نفر از طرفداران نخست وزیر کنونی روسیه در استادیوم بزرگ شهر مسکو تجمع کرده اند تا حمایت خود را از نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری آتی اعلام کنند.

خاطر نشان می شود بر اساس آخرین نظرسنجی های انجام شده، پوتین با حمایت حدود نیمی از رای دهندگان قادر به پیروز شدن در دور نخست انتخابات روسیه که چهارم مارس برگزار می شود، خواهد بود.



نتایج نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد پوتین از 50 درصد حمایت مردم روسیه برخوردار است.



رقبای جدی پوتین از جمله "گنادی زیگانوف" از حزب کمونیست با 9 درصد و "ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب لیبرال دموکراتیک روسیه با 6 درصد آرا امید زیادی به موفقیت در این انتخابات ندارند.



این در حالی است که "میخائیل پروخوروف" میلیاردر منتقد با 5 درصد آرا و "سرگئی میرونوف" نامزد حزب روسیه تنها با 3 درصد آرا در مکانهای بعدی قرار گرفته اند.

