واحدهای تولیدی البرز برای اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز افزود: با توجه به قانون ارتقای کیفی، کلیه واحدهای تولیدی استان باید نسبت به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای محصولات خود اقدام کنند تا ضمن انجام الزام قانونی در زمان صدور از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.

علی سعادتی ادامه داد: تمام کالاهای وارداتی از طریق گمرکات کنترل می شوند ضمن اینکه صدور 16 گواهینامه عدم انطباق وارداتی در سال 90 در این استان صورت گرفته است.

این مسئول با اشاره به اهداف این اداره کل مبنی بر کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از ورود کالاهای فاقد کیفیت گفت: عدم نظارت کافی بر امور واردات باعث خدشه دار شدن موقعیت کالاهای ایرانی می شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز افزود: به منظور فراهم کردن امکان رقابت با کالاهای مشابه و حفظ بازار، نظارت بر واردات کالا از گمرک مستقر در استان البرز توسط اداره بازرسی و نظارت بر امور صادرات و واردات این اداره کل انجام می گیرد.

بازدید مسئولان از روند دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از روند برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در کرج بازدید کردند.

هیئتی متشکل از معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل پرند معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اشتهاردی معاون امور فرهنگی و اجتماعی ، فروزان مهر معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز حبیبی معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از روند برگزاری مسابقات در سایتهای مرکز تربیت مربی بازدید کردند.

این مسئولان از نمایشگاه های عمومی و تخصصی برپا شده در جوار سایتهای برگزاری مسابقات نیز بازدید و با غرفه داران و مسئولان غرفه های نمایشگاه ها گفتگو کردند.

فعالیتهای فنی و حرفه ای البرز در چارچوب سند راهبردی مهارت انجام می شود

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز به تدوین سند راهبردی مهارت و فناوری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اشاره کرد و گفت: همه فعالیتهای این اداره کل در چارچوب این سند انجام خواهد شد.

حسن عزیزی ادامه داد: بزرگترین رویداد مهارتی کشور در استان البرز اجرا شده و از روند برگزاری مسابقات و نمایشگاه آموزشی گذر مهارت در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز بازدید شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز افزود: مصوبه آبان ماه سال جاری هیأت دولت یکی از مهمترین مصوبات و نقطه عطفی در نظام آموزش مهارتی کشور است.

عملکرد 10ماهه اداره مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی البرز اعلام شد

عملکرد 10ماهه اداره مبارزه با بیماریهای دامی دامپزشکی البرز در سال 1390 با همکاری اداره کل دامپزشکی این استان اعلام شد.

تا پایان دی ماه سال جاری بیش از یک میلیون و 300 هزار دز انواع واکسنهای دامی در سطح دامداری های استان البرز با هدف مبارزه با بیماری های واگیر دام تزریق شده است.

این میزان دز واکسن دامی در سطح دامداری های استان البرز توزیع شده که این واکسنها با هدف مبارزه با بیماری های واگیر دام تزریق شده است.

برنامه های انجام شده در جهت برگزاری مراسم هفته منابع طبیعی تشریح شد

جلسه هفته منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز با هدف تشریح برنامه ریزیهای انجام یافته و در راستای برگزاری باشکوه مراسم هفته منابع طبیعی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رئیس ستاد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به عنوان قائم مقام و دبیر ستاد و دستگاههای عضو این ستاد ازجمله سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری کرج، دانشکده منابع طبیعی کرج برگزار شد.

در ابتدا حسین میررجبی مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان و دبیر ستاد هفته منابع طبیعی استان البرز با اشاره به برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری از 15 تا 21 اسفند ماه گفت: این جلسه برای تبیین ابعاد مختلف برنامه ریزیهای انجام یافته درهفته منابع طبیعی، توسط اعضای ستاد برگزار شده است.

سپس مسئولان ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه و اعضای حاضر در جلسه گزارشهای خود را ارائه کردند و به تشریح برنامه ریزیهای انجام شده طبق روز شمار هفته پرداختند.

گزارش عملکرد 10ماهه اداره طیور دامپزشکی البرز اعلام شد

گزارش عملکرد 10ماهه اداره طیور اداره کل دامپزشکی استان البرز در سال 1390 اعلام شد و این اداره کل در این زمینه همکاری کرده است.

طی 10ماهه اول سال جاری به منظور کنترل بیماریهای واگیر و بیماریهای مشترک در مرغداری های استان البرز، 105 میلیون دز انواع واکسنهای طیور تزریق شده است.

این امر با تامین به موقع واکسنهای مورد نیاز مرغداریهای استان البرز و با تلاش همکاران بخش خصوصی و بخش دولتی در سطح استان البرز صورت گرفته است.