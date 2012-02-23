جشن سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن سالروز میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) شنبه ششم اسفندماه سال جاری همزمان با چهارم ربیع‌الثانی، در بارگاه ملکوتی این حضرت برپا می شود.

سخنران، شعرخوان و مداح این مراسم به ترتیب، حجت‌الاسلام دکتر رفیعی، عبدالمجید فرایی و علی فراهانی خواهند بود.

همچنین سعید طوسی قاری ممتاز و بین‌ المللی به قرائت قرآن می‌ پردازد و گروه همخوانی طه نیز برنامه ویژه ولادت حضرت عبدالعظیم الحسنی را اجرا خواهند کرد.

ساماندهی 10 دستگاه تاکسی جدید در فیروزکوه

شهردار فیروزکوه از ساماندهی 10 دستگاه تاکسی جدید در این شهر در آینده ای نزدیک خبر داد.

حسین حیدری اظهار داشت: با رایزنیهای به عمل آمده با شورای اسلامی شهر قرار است تا این تاکسیها در مسیر "امیریه" و بیمارستان "امام خمینی (ره)" ساماندهی شوند.

وی افزود: سه دستگاه تاکسی روآ، چهار دستگاه پژو GLX و سه دستگاه سمند به این امر اختصاص خواهد یافت که با انجام قرعه کشی، با آرمهای مخصوص در مسیرهای مشخص شده جانمایی خواهند شد.

شهردار فیروزکوه یادآور شد: کرایه مسیرهای یاد شده همگام با فضای کشوری و استانی، با توجه به بضاعت عموم مردم و جلب رضایت خاطر رانندگان تعیین خواهد شد.

تدریس "دفاع مقدس" در دانشگاههای کشور آغاز شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن از آغاز شدن تدریس "دفاع مقدس" در دانشگاههای کشور خبر داد.

غلامحسین حیدری شب گذشته در جمع استادان این واحد دانشگاهی گفت: درس دفاع مقدس از یادگارهای ماندگار رزمنده و سردار فقید اسلام احمد سوداگر است و در همین راستا، تدریس درس دفاع مقدس از ترم بهمن‏ 90 در دانشگاههای کشور آغاز شد.

وی افزود: این سردار درس دفاع مقدس را برای نخستین بار به محضر مقام عظمای ولایت تقدیم کرد و پس از کسب تکلیف از ولایت فقیه به تدوین این واحد درسی جهت ارائه از سوی اساتید در دانشگاهها مبادرت ورزید.

این مسئول بیان داشت: سوداگر، اواخر بهمن ‏ماه امسال همزمان با میلاد نبی مکرم اسلام(ص) به دلیل عارضه قلبی یادگار هشت سال دفاع مقدس به خیل عظیم شهدای اسلام و انقلاب پیوست.

وی اضافه کرد: این قهرمان سالیان مبارزه علیه طاغوت، دفاع مقدس و پس از آن، مردی متعلق به دیار سوداگران دشت شقایق بود.

حیدری خطاب به شهید سوداگر عنوان کرد: ای پیام‏آور دشت لاله‏های سرخ، تنها هدیه‏ای که روح والای تو را شاد می‏کند، تقدیم پیام و اشاعه فرهنگ توست.

وی افزود: ای یادگار روزهای حماسه و خون، تا آخرین نفس و آخرین رمق، مبلغ پیام راستین همرزمان تو خواهیم بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن یادآور شد: ابتکار و پیشنهاد تدریس درس دفاع مقدس در دانشگاههای کشور، علاوه بر میراث جاودانه در جنگ تحمیلی همواره بر و تارک پژوهشهای این مرز و بوم اسلامی خواهد درخشید.

پژوهش‏های دانشگاهی دماوند در پروژه‏های کشوری حضور مؤثری داشتند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند اظهار داشت: پژوهشهای علمی دانشگاه آزاد دماوند در طرحهای مهم کشوری تأثیر بسزایی داشته است.

محمود صفری شب گذشته در آیین تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی دماوند که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، افزود: پژوهش، نقشی محوری در دنیای امروز و زندگی بشر برعهده دارد.

وی بیان داشت: خوشبختانه دانشگاه آزاد دماوند در زمینه پژوهش از جایگاه قابل قبولی برخوردار است.

این مسئول ادامه داد: استادان حاضر در آیین امروز همگی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند و صاحبان پژوهشها و مقالات ISIهستند.

وی عنوان کرد: این پژوهشگران امسال و همچنین سالیان گذشته به رتبه‏ های برتر پژوهشی در شهرستان دست یافته‏ اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند افزود: به عنوان نمونه، دکتر عبدی با ارائه 20 مقاله ISI و قرارگیری اغلب آنها در تحقیقات برتر کشوری نقشی مؤثر و محوری در طرحهای مهم اجرایی کشور ایفا کرده است.

در این مراسم از مهدی علمداری در گروه ادبیات فارسی، جوادی‏ مقدم ، محمد میرطلایی و بابک عبدی از گروه برق، مهندس شکری، ایل‏بیگی و مشکین از گروه رایانه، سارا ملکوتیان از گروه زمین‏شناسی، علی صادقی و یاسر میرزایی از گروه مکانیک، حمیدرضا حسینی ‏دانا گروه ارتباطات و معاون پژوهشی واحد، قاسمی معاون آموزشی واحد وعلی زنگنه از گروه برق و رئیس شعبه علوم و تحقیقات دماوند و معصومه اولادیان گروه علوم تربیتی به عنوان پژوهشگران برتر تقدیر به عمل آمد.

فاز بیوفوتونیک آزمایشگاه پژوهشی در دانشگاه رودهن پیگیری می شود

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن اظهار داشت: امور اجرایی فازهای پژوهشی لیزر و بیوفوتونیک در این واحد دانشگاهی پیگیری می شود.

شهرام وزیری در جمع پژوهشگران این مرکز دانشگاهی افزود: جذب اعتبارات پژوهشی و خدماتی مراجع مختلف از سوی آزمایشگاه پژوهشی خاک واحد رودهن در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: این مهم با ارسال دستورالعملهای ابلاغی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‏ گیرد.

این مسئول با اشاره به چگونگی روند اجرای امور آزمایشگاه پژوهشی این واحد دانشگاهی ادامه داد: سال گذشته امور مطالعاتی راه‏ اندازی آزمایشگاه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به اتمام رسید.

وی عنوان کرد: این مهم در سال جاری با پیگیری امور اجرایی فازهای پژوهشی لیزر و بیوفوتونیک نیز ادامه یافت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن اضافه کرد: تأسیس این آزمایشگاه پژوهشی مواهب بسیاری نظیر ایجاد امکانات لازم جهت بررسی حاصل‏خیزی خاک، تغذیه گیاه و فیزیک خاک، آزمایشهای مورد نیاز افراد، نهادها و سازمانها را با دقت بسیار بالا در رنج "بی.بی.پی" و "پی.پی.ام" فراهم می‏ سازد.

وی بیان داشت: این آزمایشگاه پژوهشی خاک با تجهیز به دستگاههای مدرن و با به کارگیری کادری مجرب در مساحتی بیش از 450 متر مربع در پنج بخش آب، خاک، شیمی و حاصل‏خیزی خاک، تغذیه گیاه و فیزیک خاک کار خود را آغاز می ‏کند.

وزیری افزود: این آزمایشگاه پژوهشی برای ارائه مشاوره کارشناسی به نهادهای مرتبط آمادگی لازم را دارد.

مجموعه شعر "خلسه چنارها" توسط شاعر ورامینی منتشر شد

نخستین مجموعه شعر "خلسه چنارها" توسط "محمدتقی قشقایی" شاعر ورامینی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد.

در این مجموعه شعر تعداد 59 غزلواره، شعر نیمایی و سپید از بین بیش از 500 شعر که حاصل تجربیات دو دهه شاعری است انتخاب و درمجموعه "خلسه چنارها" منتشر شده است.

اکثر شعرهای منتشر شده در این مجموعه دارای مضامین اجتماعی و عاشقانه و برخی نیز با موضوع ورامین است.

گفتنی است چاپ نخست مجموعه "خلسه چنارها" در سال 1390 توسط انتشارات واج، درشمارگان دو هزار نسخه و در 164 صفحه به دو زبان فارسی و انگلیسی، با ترجمه حسین ترکمن نژاد، مقدمه سعید وزیری، ویرایش و انتخاب سیده شهره حقدوست اسکویی منتشر و روانه بازار نشر شد.

مدیران شهری باقرشهر با خانواده شهید بقرایی نسب دیدار کردند

مسئولان شهری باقرشهر با خانواده معظم شهید احمد بقرائی نسب دیدار کردند و در این دیدار وصیت‌نامه شهید بازخوانی شد.

در این دیدارکه شامگاه چهارشنبه انجام شد، شهردار باقرشهر، نایب رئیس و یکی از اعضای شورای اسلامی باقرشهر، معاون اجرایی شهردار، مسئول روابط عمومی و مسئول امور ایثارگران شهرداری باقرشهر حضور داشتند و نسبت به خانواده شهید، رشادت و ایثارگریهای شهدای انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.

در این بازدید مادر بسیجی شهید احمد بقرایی به بیان خاطراتی از فرزند شهید خود پرداخت و گفت: احمد فرزندی خوشرو و کم حرف و خوش صحبت بود ولی مزاح و شوخی نیز در رفتار وی به چشم می خورد.

مادر شهید بقرایی نسب افزود: فرزندم عضو پایگاه شهید رجایی بود و در این مدت هفت مرحله به جبهه اعزام شد.

وی عنوان کرد: عاقبت در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه سال 65 در منطقه فکه به شهادت رسید و حدود 15 روز بعد جنازه او را به ما تحویل دادند.

شهردار باقرشهر نیز در این دیدار با ذکر یاد و خاطره رشادت‌ای شهدا و ایثارگران در طول هشت سال دفاع مقدس گفت: شهدا با نثار خون پاک خود کاری حسینی کردند و باید با خدمت به خانواده‌های معظم آنان بخشی از حق بزرگی که آنان برگردن همه مردم دارند ادا شود.

جمشید سعادتمند در ادامه افزود: نامگذاری و نصب تمثال شهدا در معابرعمومی، برگزاری مراسم یادبود و یادواره شهدا از جمله اقداماتی است که با همکاری اعضای شورای شهر و بسیج باقرشهر در دست اجراست.