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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

نادری در گفتگو با مهر:

120 هزار نفر در بابلسر و فریدونکنار واجد رای دادن هستند

120 هزار نفر در بابلسر و فریدونکنار واجد رای دادن هستند

بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار گفت: بالغ بر 120 هزار شهروند بابلسری و فریدونکنار واجد شرایط رای دادن در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

محمد رضا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به  برگزاری انتخابات با 24 فرآیند در سراسر کشور افزود: طبق پیش بینی بابلسر به عنوان تنها شهرستان در مازندران بود که انتخابات را با 25 فرآیند و الکترونیکی برگزار کند.

وی گفت: به علت آماده نشدن صندوقهای الکترونیکی طبق سالهای گذشته، انتخابات با 24 فرآیند در این حوزه اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار افزود: این حوزه انتخابیه همانند سایر حوزه ها فرآیند انتخابات به صورت نیمه مکانیزه برگزار خواهد شد.

نادری تصریح کرد: بیش از 120 هزار نفر در شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار واجد شرایط رای دادن هستند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه برگزار می شود.

کد مطلب 1541677

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