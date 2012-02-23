120 هزار نفر در بابلسر و فریدونکنار واجد رای دادن هستند

محمد رضا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات با 24 فرآیند در سراسر کشور افزود: طبق پیش بینی بابلسر به عنوان تنها شهرستان در مازندران بود که انتخابات را با 25 فرآیند و الکترونیکی برگزار کند.



وی گفت: به علت آماده نشدن صندوقهای الکترونیکی طبق سالهای گذشته، انتخابات با 24 فرآیند در این حوزه اجرا خواهد شد.



رئیس مرکز حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار افزود: این حوزه انتخابیه همانند سایر حوزه ها فرآیند انتخابات به صورت نیمه مکانیزه برگزار خواهد شد.



نادری تصریح کرد: بیش از 120 هزار نفر در شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار واجد شرایط رای دادن هستند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه برگزار می شود.