8 مدرسه تیزهوشان در اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمود زاده ظهر پنجشنبه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان با اشاره به استقبال گسترده از مدارس تیزهوشان اضافه کرد: افزایش ظرفیت این مدارس در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه مدرسه تیزهوشان اخیرا در شهرستان مشگین شهر ایجاد شده است، اضافه کرد: در سالهای آینده مدارس تیزهوشان در تمام شهرستانهای دیگر مدارسی ایجاد خواهد شد.

به گفته محمود زاده مدارس تیزهوشان براساس برنامه ریزیهای انجام شده در شهرستانهای پارس آباد، گرمی، خلخال و ناحیه یک در مقطع دخترانه متوسطه و ناحیه دو در مقطع پسرانه متوسطه در شهرستان اردبیل به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اصرار والدین برای ورود دانش آموزان به مدارس تیزهوشان در اردبیل تصریح کرد: البته وجود رقابت منفی و مخرب دانش آموزان برای ورود به مدارس تیزهوشان و تشویق بی رویه والدین شایعه بوده اما در عین حال نمی توان استقبال خانواده ها را نادیده گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچین آزمونهای ورودی این مدارس را بهترین و امن ترین آزمون در کل کشور عنوان کرد و افزود: آزمونهای تیزهوشان بر اساس سئوالات استاندارد بوده و با نظارت کامل وزارت آموزش و پرورش کشوربرگزار می شود.

وی با رد هرگونه شائبه در خصوص خروج سئوالات قبل از برگزاری آزمون این مدارس و افت کیفی آموزش در این مدارس را رد کرد و گفت: آزمونها با نهایت دقت و کیفیت برگزار می شود و مدارس تیزهوشان افزایش ظرفیت داشته است نه افت کیفیت.

پیش از این شائبه ای مبنی بر اعلام قبولی از مدارس تیزهوشان با پاسخ 50 درصدی به سئوالات آزمون در اردبیل مطرح شد که محمود زاده با تکذیب این موضوع قبولی از آزمون را در نتیجه پاسخگویی کافی به سئوالات دانست.