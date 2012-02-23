اسامی و کد 25 نامزد حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع 72 نامزد تایید صلاحیت شده گلستان 25 نامزد در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا فعالیت دارند.

اسامی و کد نامزدهای انتخابات حوزه گرگان و آق قلا به شرح زیر است:

قدسیه آبشناس فرزند حبیب مشهور به خانم عالی – حاجیه خانم (کد 15)، اسماعیل اسلامی مرزنکلاته فرزند محمد علی مشهور به حاج اسماعیل (کد 17 ) ، عبداللطیف اسمعیلی فرزند قربان نظر مشهور به کوروش (کد 18 )، عیسی امامی فرزند محمد علی مشهور به حاج عیسی (کد 21)، حالت قلی ایزدی فرزند حسینقلی مشهور به حالت (کد 24 )، محمود رضا بنی یعقوبی فرزند محمد حسن (کد 25 ) و فرهاد توماج فرزند عبدالکریم (کد 27 ) از جمله نامزدها هستند.

سید مهدی جعفری فرزند سید جلال مشهور به دکتر جعفری – سید – سرهنگ (کد 28 )، قاسم حاجی محمدی تقر تپه فرزند رضا مشهور به حاج قاسم - محمدی (کد 41 )، علیرضا حیدری فرزند علی اکبر (کد 42 )، عباسعلی داودی بالا جاده فرزند عبدالله مشهور به عباسعلی - عباس (کد 45 )، سید امید رضوی فرزند سید حسین مشهور به آقا سید – فردوسیان (کد 47 )، ابوالحسن ریاحی فرزند محمد علی مشهور به دکتر( کد 48 ) و مختار زرگرانی فرزند علی اصغر مشهور به مختار – زرگر – زرگرانی – زرگری ( کد 51 ) از دیگر نامزدها هستند.

محمد شادفر فرزند حسینعلی (کد 52 )، حبیب شعبانی فرزند حسین (کد 54 )، حسین صفر زاد فرزند غلامحسن ( کد 57 )، احمد صیادی فرزند دادی ( کد 58 )، احمد طاطار فرزند یگن محمد ( کد 71 )، سید علی طاهری فرزند سید حبیب الله ( کد 74 )، نقی طبرسا فرزند قاسم (کد 75 )، محمد مهدی قلیچ لی فرزند علیرضا مشهور به قلیش لی – قلیچی (کد 78 )، زهرا محمدی رستمکلاته فرزند حسن (کد 81 )، عبدالحسین ناصری فرزند ابراهیم مشهور به دکتر ناصری ( کد 82 ) و محمد ابراهیم نعیمی طبیعی فرزند محمد قاسم مشهور به دکتر نعیمی – دکتر ابراهیم (کد 84 ) از دیگر نامزدها هستند.



نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی می توانند از روز پنجشنبه تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرده و تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 11 اسفندماه یعنی تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رای به پایان برسانند.