نامزدهای انتخاباتی در نقد خدمات دولت از دایره عدالت خارج نشوند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار تربت حیدریه تصریح کرد: نامزدها در نقد خدمات و برنامه های دولت از دایره عدالت خارج نشوند.

حسن فتحی نیا پیشبرد امور کشور را نیازمند مشارکت و همراهی عموم مردم دانست و افزود: شرایط کنونی کشور و تلاش دشمن برای ایجاد یاس و ناامیدی در مردم، ضرورت حفظ هوشیاری نامزدهای انتخابات در برابر این توطئه ها و پرهیز از ایفای نقش در سناریوی دشمنان را ضروری می سازد.

وی با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات خود، مصالح عمومی و ملی را فدای منافع شخصی نکنند، اظهار داشت: در شرایطی که دولت برای اجرای برنامه های بنیادین، تحول گرا و رفع چالش های موجود بیش از هر زمان دیگری به اعتماد عمومی نیازمند است، تضعیف دولت جز زیان نتیجه ای برای مردم نخواهد داشت.

فتحی نیا با تقدیر از رسانه ملی در اجرای برنامه هایی پیرامون فعالیتهای دولت با حضور نامزدهای مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: برای جلوگیری از تبدیل این برنامه ها به نقدی یک جانبه، بهتر است برنامه ها با حضور نماینده ای از دولت و یا دستگاه مربوطه برگزار شود.

نظارت 500 نفر بر اجرای انتخابات در حوزه خواف و رشتخوار

فرماندار خواف از نظارت 500 نفر بر اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه خواف و رشتخوار خبر داد.

عبدالعلی جغتایی در جلسه توجیهی اعضای نظارت حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار اظهار داشت: بروز رفتارهای سلیقه ای از مجریان انتخابات شهرستان قابل قبول و توجیه پذیر نیست و قانون مداری کارگزاران، افزایش مشارکت مردم در انتخابات را موجب خواهد شد.

وی با تشریح تفاوت های نشاط و التهاب انتخاباتی تصریح کرد: ساز و کارهای امنیتی در تمامی سطوح اندیشیده شده و با عوامل ناامن کننده انتخابات به شدت برخورد خواهد شد.

به گفته وی، ملت ایران بی اعتنا به یاوه گویی های دشمنان، حماسه ای پرشور همچون راهپیمایی 22 بهمن را در انتخابات پیش رو خلق خواهند کرد.

رایانه ای برگزار شدن انتخابات امکان شائبه را از دشمنان سلب می کند

فرماندار تایباد گفت: رایانه ای برگزار شدن و تقویت بیش از پیش بعد نظارتی انتخابات، امکان ایجاد هر گونه شائبه ای را از دشمنان سلب می کند.

محمدعارف عارفی در جلسه تودیع معاونت فرمانداری این شهرستان شرایط منطقه ای و بین المللی کشور را موجب مضاعف شدن حساسیت انتخابات 12 اسفند ماه دانست و افزود: از این رو و با عنایت به ترکیبی بودن مذهب مردم منطقه، هیئت اجرایی انتخابات شهرستان از میان افراد مطمئن، و با دقت زیاد انتخاب شده اند.

وی با تاکید بر خطیر بودن وظایف بخش نظارت انتخابات اظهار داشت: عملکرد مطلوب متصدیان این حوزه نقش حایز اهمیتی در صحت اجرای انتخابات خواهد داشت.

رئیس ستاد انتخابات تایباد بار دیگر بر پرهیز مدیران شهرستان از ورود به عرصه فعالیت های انتخاباتی تاکید کرد.

ترفندهای دشمن برای کمرنگ کردن حضور مردم انتخابات را حساس کرده است

فرماندار رشتخوار ترفندهای مختلف دشمنان برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات را موجب حساسیت ویژه این دوره از انتخابات نسبت به سایر دوره ها دانست.

هاشم جنگی در جلسه آموزشی توجیهی اعضای شعب اخذ رای شهرستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای لزوم حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق های رای، اظهار داشت: این مشارکت در کنار همه فواید خود، موثرترین راه برای خنثی کردن توطئه های دشمنان و ایادی داخلی آنان است.

وی ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در فضای قانونمند را در جلب مشارکت گسترده مردم موثر دانست و اظهار داشت: برای ایجاد این فضا باید از تمام ابزارها از جمله ظرفیت رسانه ها بهره جست.

مردم با وجود جنگ روانی دشمن برای حضور در انتخابات آماده اند

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی گفت: با وجود سمپاشی روانی دشمنان برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات، ملت ایران برای خلق حماسه ای دیگر و اعلام دفاع از جمهوری اسلامی آماده اند.

علی اصغر رشید در دومین همایش توجیهی آموزشی مجریان انتخابات شهرستان جوین افزود: پیام مردم در راهپیمایی 22 بهمن، در انتخابات 12 اسفند ماه یکبار دیگر تکرار خواهد شد.

وی از آمادگی کامل ستاد انتخابات استان برای برگزاری انتخابات پیش رو خبر داد و تصریح کرد: رعایت امانت داری و بی طرفی اصولی است که برای برگزاری انتخاباتی سالم و بی شائبه همواره مورد تاکید بوده و هست.