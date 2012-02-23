ایجاد 531 پایگاه جشن نیکوکاری در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: جشن نیکوکاری امسال در سه روز متوالی 17 - 18 - 19 اسفند ماه جاری برگزار خواهد شد و مردم نوعدوست مهرورز با کمکهای نقدی و جنسی خود لبخند شادی را بر لبان نیازمندان تقدیم می کنند.

وی اظهار داشت: این جشن ملی با همکاری صداو سیما، آموزش و پرورش، نیروی مقاومت بسیج ، سازمان دانش آموزی ، تربیت بدنی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار می گردد.

حاجی اکبری عنوان کرد: جشن نیکوکاری در روز چهار شنبه (17 اسفند ) با حضور و شور وصف نشدنی دانش آموزان و معلمین در مدارس و آموزشگاهها و در روز پنج شنبه (18 اسفند ) جشن نیکوکاری در پایگاههای کمیته امداد برگزار می شود.



وی گفت: در روز جمعه (19 اسفند) پایگاههای ثابت کمیته امداد در محل مصلی نمازجمعه سراسر استان مستقر می گردد و خیرین نوعدوست گلستانی که نتوانستند در روز جشن نیکوکاری شرکت کنند، می توانند ضمن حضور و ادای فریضه نماز عبادی و سیاسی جمعه کمکهای نقدی و جنسی خود را به این پایگاه ها تحویل دهند.

حاجی اکبری، میزان مشارکت مردمی در جشن نیکوکاری سال 89 را دو میلیارد و 804 میلیون ریال دانست و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال 88، 17 درصد رشد داشته است و انشاء الله قطعا امسال شاهد حضور و افزایش کمکهای مردمی خواهیم بود.

وی افزود: هدف اصلی جشن نیکوکاری، فراهم آوردن پوشاک و لوازم مورد نیاز نوروزی خانواده هایی که تمکن مالی برآوردن حوائج فرزندان خود را ندارند، است.

حاجی اکبری یاد آور شد: در مراسم جشن عاطفه های امسال یک میلیارد و 890 میلیون ریال جمع آوری شد که نسبت به سال 89 حدود 49 درصد رشد داشته است.