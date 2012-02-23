ذخیره سازی کالاهای اساسی در آذربایجان غربی/ مشکل نقدینگی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار آذربایجان غربی افزود: هیچ مشکلی در آذربایجان غربی در راستای تامین کالاهای اساسی وجود نداشته و برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی برای ذخیره کالاهای مورد نیاز مردم تدابیر ویژه اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید در راستای کنترل قیمتها و بهبود کیفیت کالاها بیشتر تلاش کرده و هماهنگی های لازم را با اصناف انجام دهند، اظهار داشت: بازرسان نیز باید حسن برخورد و توجه به شان تولید کننده و فروشنده را بر اساس اخلاق و رفتار اسلامی برای جلوگیری از ایجاد تنش در جامعه داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی بر لزوم کنترل قیمتها و توجه به کیفیت کالاها در استان در آستانه سال نو تاکید کرد و عنوان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با حجم تبلیغاتی گسترده و اعمال تحریمها درصدد ایجاد حس ناامیدی و بدبینی مردم ایران اسلامی به نظام بوده که مسئولان باید با بصیرت و آگاهی نشاط و آرامش را در حوزه خرید و فروش و بازار برای مردم ایجاد کنند.

دیزج نژاد با بیان اینکه نقدینگی لازم برای ایام پایانی سال مهیا شده، افزود: مشکلی از بابت نقدینگی در ایام پایانی سال در استان وجود نداشته و تمامی تدابیر لازم برای این امر انجام و شهروندان به راحتی اقلام مورد نیاز خود را از بازار تهیه می کنند.

وی توجه به خرید تولیدات داخلی را با اهمیت دانست و اظهار داشت: این امر می تواند ضمن برآورده کردن نیاز خانواده ها، در افزایش اشتغال پایدار و تشویق تولیدکنندگان داخلی در جهت ارائه کالاهای با کیفیت موثر باشد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری، گردشگری و صنایع دستی را از مزیت های مهم استان برشمرد و گفت: باید از فرصت نوروز و سفرهای نوروزی برای ارائه دستاوردهای استان در زمینه صنایع دستی به هموطنان و مسافران به خوبی بهره برد.