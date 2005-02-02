خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : در روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي ، " شعر " نيز توانسته بود به عنوان هنري كاربردي مطرح شود ، بسياري از شعارهايي كه آن روزها توسط مردم زمزمه مي شد ، از دستمايه ي ادبي برخوردار بودند ، بعدها صحنه هاي مقاومت و پيروزي ، خود به عنوان سوژه هاي شعري مورد استفاده ي شاعران قرار گرفت كه نمونه اي از آن در پي مي آيد .

نشان ز تير ظفر آفرين بهمن داشت

شبي كه خون همه اختران ، به گردن داشت



نديده بود كسي اين شگفت ، ما ديديم

شكوه فصل بهاران كه ماه بهمن داشت



كليم معجزه از راه دور مي آمد

خبر ز وادي طور و ديار ايمن داشت



ز اوج شهر خطر مي گذشت و گاه عبور

به دل ، نه واهمه از جان ، نه خوف دشمن داشت



دميده بود به گلزار شهر ما گل سرخ

وليك ، باد خزان ، طبع گل پراكن داشت



نه داشت تاب ستيز و نه داشت پاي گريز

اگر چه ديو ستمكاره عزم رفتن داشت



شكست شيشه ي عمر شب سياه و سكوت

سحر ، به ضربه ي سنگي كه در فلاخن داشت



زقاف عشق ، پديدار آمد آن خورشيد

كه در ضمير ، هزاران چراغ روشن داشت



شفق در آينه ي روي او نمايان بود

به گرد ماه رخ از آفتاب ، خرمن داشت



ز آسمان نگاهش ، ستاره جاري بود

به سوگواري گل ، ژاله ها به دامن داشت



بهار آمد و بر شاخه ها جوانه دميد

دراين سرا كه به باغش ، خزان نشيمن داشت



كدام دفتر تاريخ از گذشته و حال

شگفت واقعه اي اين چنين مدون داشت ؟



بگو به خصم كه از ديرگاه دور زمان

هماي عشق ، بدين آشيانه مامن داشت





* سيمين دخت وحيدي