برگزاری نمایشگاه آثار هنرهای دستی دانش آموزان رباط کریم

مهرداد بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به اینکه نمایشگاه آثار دستی دانش آموزان در کانون بعثت شهرستان رباط کریم برگزار شد، افزود: این نمایشگاه به مدت 10 روز برگزار شد.

وی موضوعات نمایشگاه را علاوه بر آثار دستی دانش آموزان، کارهای دستی مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش و معرق کاری بیان کرد.

این مسئول همچنین به غرفه عفاف و حجاب به صورت کارگاهی اشاره کرد و افزود: بخشی نیز به رباتیک مدارس غیر انتفاعی اختصاص داشت که در آن دانش آموزان رباتهای دست ساز خود را به نمایش گذاشتند.

بهمنی با اشاره به نمایش 100 طرح جابربن حیان در خصوص توضیح این طرح افزود: طرح جابربن حیان برای مقطع ابتدایی برنامه ریزی شده است.

وی بیان کرد: طرح جابربن حیان به منظور گسترش فعالیت های تحقیقی، پژوهشی از سنین پایین و بالا بردن سطح علمی دانش آموزان از طریق جمع آوری اطلاعات اجرایی شده است.

مسئول روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان رباط کریم همچنین از 13 شهرک لوح فشرده و کتاب در نمایشگاه آثار هنرهای دستی دانش آموزان خبر داد و افزود: دانش آموزان استقبال چشمگیری از این نمایشگاه داشتند.