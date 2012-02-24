سه ایستگاه هواشناسی در پیست بین المللی اسکی دیزین احداث می شود

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در آینده ای نزدیک سه ایستگاه هواشناسی در پیست بین المللی اسکی دیزین احداث و راه اندازی می شود.



وی گفت: در حال حاضر تجهیزات و امکانات هواشناسی این پیست بین المللی خریداری شده است و فقط منتظر هستیم تا شرایط جوی این پیست بهتر شود که کولاک و شرایط بد آب و هوا از ادامه کار ما جلوگیری کرده است.



مدیر کل هواشناسی استان البرز ادامه داد: این سه ایستگاه در ارتفاعات مختلف پیست بین المللی اسکی دیزین نصب خواهد شد که هواشناسی دقیق این منطقه را امکان پذیر خواهد کرد.



رحمانیان افزود: با راه اندازی این سه ایستگاه می توان شرایط جوی، میزان بارش برف، و درجه حرارت آن را پیش بینی کرد و شهروندانی که قصد سفر به این منطقه را دارند می توانند با مشاهده سایت و دوربین از شرایط جوی کامل این منطقه اطلاع پیدا کنند.



وی اظهار داشت: هزینه احداث هر ایستگاه 80 میلیون تومان است که تمام تجهیزات این سه ایستگاه خریداری شده است.



مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ ایستگاهی در این پیست وجود ندارد بنابراین پیش بینی هوا این منطقه نیز امکان پذیر نیست و تمام هواشناسی موجود از طریق ماهواره و استنباطی است.