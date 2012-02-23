رتبه اول صنایع دستی قزوین در جشنواره ملی بسته بندی

حمیدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در نخستین جشنواره ملی بسته بندی محصولات صنایع دستی که در شهر زنجان برگزار شد استان قزوین توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

وی یادآورشد: بسته بندی مطلوب نقش مهمی بین فروشندگان و خریداران در بازارهای جهانی ایفا می ‌کند که شناخت سلیقه‌ها و نیاز مصرف کنندگان برای شناسایی تکنیک‌های جدید در بسته بندی و عرضه محصول از راه‌های دستیابی به شاخص های قدرتمند بازاریابی و فروش است که هم اکنون ما شاهد موفقیت‌های بسیاری در بحث بسته بندی در کشور بوده و هنرمندان و صنعتگران توانسته ‌اند با حمایت‌های دولت از علم و روش‌های به روز رسانی آن بهرمند شوند.

قاسمی تصریح کرد: در جشنواره ملی بسته بندی که در شهر زنجان برگزار شد استان قزوین مقام اول را در بخش برترینهای هنر، صنعت بسته بندی محصولات صنایع دستی کسب کرد و با 90 اثر بسته بندی که از استان قزوین به این جشنواره ارسال شده بود توانست بالاترین امتیاز داوری را که از حیث تنوع، استفاده از مواد اولیه مناسب و اصولی بودن بسته ها را نیز از آن استان قزوین کنیم.

وی ضرورت بسته بندی شکیل را در تولید محصولات صنایع دستی مهم خواند و افزود: مرحله تولید آثار صنایع دستی با بسته بندی مناسب و درخور محصولات هنری است که می تواند در بازارهای فروش داخلی و خارجی اثر گذاشته و مورد استقبال خریداران قرار گیرد.

قاسمی بیان کرد: استان قزوین نیز در امر آموزش و اطلاع رسانی این مهم تلاش بسیار داشته و حوزه معاونت صنایع دستی اقدام به اطلاع رسانی و آگاهی هنرمندان در راستای استفاده از بسته بندی برای محصولاتشان کرده و همواره شعار بسته بندی، فروشنده خاموش را سرلوحه اهداف خود قرار داده است و در جهت انجام هرچه بهتر این هدف، لوح های فشرده آموزشی در اختیار هنرمندان و صنعتگران استان قرار گرفته و هنرمندان در ارتباط مستقیم با کارشناسان و رابطان بسته بندی بوده‌اند.

وی گفت: همواره استان قزوین در جهت خلاقیت طراحی‌های بدیع و رفع نقص‌ها و کاستی های کار از هیچ کوششی

دریغ نکرده و حاصل این زحمات نیز کسب رتبه اول در نخستین جشنواره ملی بسته بندی محصولات صنایع دستی در کشور بود.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در ادامه یادآور شد: کسب این موفقیت برای ما به منزله حرکت مثبت و گام نخست است که بتوانیم بسته بندی را جز لاینفک محصولات صنایع دستی کرده و همه بسته بندیها را به تولید انبوه برسانیم و این مهم نیز با عنایت خداوند و نظارت معاونت صنایع دستی و تلاش‌های پیگیرانه کارشناسان، هنرمندان و صنعتگران محقق خواهد شد.