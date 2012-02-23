لیست 6 نامزد جبهه متحد اصولگرایان در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام پایگاه خبری جبهه متحد اصولگریان، مرادعلی منصوری رضی در حوزه رامیان و آزادشهر و رحمت الله نوروزی در حوزه انتخابیه علی آباد کتول در لیست این جبهه قرار داد.

همچنین محمدجواد نظری مهر در حوزه انتخابیه کردکوی و ترکمن و بندرگز؛ سلیمان عباسی در حوزه انتخابیه گنبدکاووس؛ و آقایان سید علی طاهری و عبدالحسین ناصری در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا به عنوان نامزدهای جبهه تحد اصولگرایان برگزیده شدند.

شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و رقابت مطلوب در حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله نامزدی را معرفی می کند.



در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 72 نامزد در حوزه استان گلستان تایید صلاحیت شدند.



گلستان 6 حوزه انتخابیه و 7 نماینده دارد.