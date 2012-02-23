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۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

لیست 6 نامزد جبهه متحد اصولگرایان در گلستان اعلام شد

لیست 6 نامزد جبهه متحد اصولگرایان در گلستان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: لیست 6 نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جبهه متحد اصولگرایان در استان گلستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام پایگاه خبری جبهه متحد اصولگریان، مرادعلی منصوری رضی  در حوزه رامیان و آزادشهر و رحمت الله نوروزی در حوزه انتخابیه علی آباد کتول در لیست این جبهه قرار داد.

همچنین محمدجواد نظری مهر در حوزه انتخابیه کردکوی و ترکمن و بندرگز؛ سلیمان عباسی در حوزه انتخابیه گنبدکاووس؛ و آقایان سید علی طاهری و عبدالحسین ناصری در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا به عنوان نامزدهای جبهه تحد اصولگرایان برگزیده شدند.

شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و رقابت  مطلوب در حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله نامزدی را معرفی می کند.

در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 72 نامزد در حوزه استان گلستان تایید صلاحیت شدند.

گلستان 6 حوزه انتخابیه و 7 نماینده دارد.
کد مطلب 1541693

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