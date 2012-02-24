پایان هفته تصویرگران و اما و اگرهای خرید آثار هنری

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درج خبری در مورد تعطیلی نگارخانه سعدآباد که به خاطر اختلاف میان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور بسته شده است، مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور؛ دکتر غنمی بر این نکته تاکید دارد که این نگارخانه به دستور سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان بسته شده است.

ماموری که بنیاد در این نگارخانه قرار داده حتی اجازه ورود به خبرنگاران را هم نمی‌دهد و با خشونت از ورود هرکسی به داخل ساختمان نگارخانه خودداری می‌کند.

هرچند بازهم مدیر کل روابط عمومی بنیاد مستضعفان و کارشناسان اداره روابط عمومی این سازمان اصرار دارند که این نگارخانه اصولا به بنیاد ربطی ندارد ولی فردی که در درون این نگارخانه سکنی گزیده خود را مامور بنیاد معرفی می‌کند.

این فرد که نگهبان ساختمان‌هایی است که تحت مالکیت بنیاد است در نگارخانه‌ای که روزگاری یادگارانی از هنر اصیل و ریشه‌دار ایران را در خود جای داده بود، در حال دم کردن چایی در گوشه‌ای از گالری که اکنون مفروش شده و جای خواب این فرد است به خبرنگار مهر گفت: ساختمان‌های جنب ساختمان این گالری متعلق به بنیاد مستضعفان است و من برای نگهبانی از آنها اینجا هستم.

وی که قسمتی از نگارخانه را به محل زندگی خود تبدیل کرده قسمت دیگر نگارخانه را به محلی برای انبار آشغال‌ تبدیل کرده است.

نگارخانه سعدآباد یکی از قدیمی‌ترین نگارخانه‌های تهران است که در کنار کاخ موزه سعدآباد قرار دارد. این نگارخانه به خاطر آنچه که بنیاد مستضعفان آن را تملک می‌داند سه سال است که تعطیل شده و خاک می‌خورد.

دکتر غنمی؛‌ مدیر کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به خبرنگار در این مورد مهر گفت: این نگارخانه را بنیاد با حکم قضایی خود تملک کرده است و آن را بسته است.

وی دلیل این موضوع را نمی‌دانست و در مورد این موضوع گفت: واقعا نمی‌دانم که چرا بنیاد این گالری که یک محل فرهنگی هنری معتبر بود را بست.





تصویرگران یاد بزرگان خود را گرامی داشتند

مراسم نکوداشت استادان فرشید مثقالی و منوچهر درفشه به همراه مراسم پایانی هفته تصویرگری در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای مراسم اختتامیه هفته فرهنگی هنری انجمن تصویرگران و مراسم گرامیداشت اساتید تصویرگری؛ فرشید مثقالی و منوچهر درفشه که به همت انجمن تصویرگران و با همکاری خانه هنرمندان ایران برگزار شد، دکتر بهمن نامور مطلق، معاون پژوهشی خانه هنرمندان ایران در سخنانی کوتاه گفت: ما در زمینه تصویرگری استادان بزرگی داریم که پاسداشت زحمات آنان وظیفه ماست و امیدوارم این شاخه هنری بیش از پیش جایگاه خود را پیدا کند.

علی هاشمی شهرکی، مدیرعامل انجمن تصویرگران، ضمن اشاره به پذیرش این انجمن در شورایعالی خانه هنرمندان ایران گفت: این انجمن با وجود همه مشکلات، تلاش کرد تا هفته تصویرگران به خوبی برگزار شود و در خلال آن ضمن به نمایش گذاشتن آثار اعضای انجمن، از بزرگان این عرصه نیز تقدیر کند.

مثقالی پس از دریافت لوح تقدیرش ضمن تشکر از برگزارکنندگان این مراسم به ویژه انجمن تصویرگران، گفت: حدود ۴۵ سال پیش من، ممیز و درفشه در یک آژانس تبلیغاتی کار می‌کردیم و وقتی اسم خودم را در کنار او برای این مراسم دیدم شگفت‌زده شدم که پس از سال‌ها دوباره در کنار هم قرار گرفتیم و از این اتفاق بسیار خوشحال هستم.



برای کفش و کلاه مردم هم برنامه داریم

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری نخستین جشنواره مد و لباس فجر از طرح‌های این معاونت برای ساماندهی کیف و کفش و کلاه مردم خبر داد.

نشست خبری نخستین جشنواره فجر مد و لباس با حضور حمید شاه‌آبادی؛ معاون هنری وزارت ارشاد و رئیس شورای سیاستگزاری جشنواره مد و لباس فجر، کیوان سهرابی؛ دبیر اجرایی جشنواره، خانم‌ها قندفروش و قوی؛ اعضای شورای سیاستگزاری جشنواره، خانم سلیحی؛ نماینده سازمان صدا و سیما و محمد شیرازی؛ مدیرکل امور واردات پوشاک وزارت بازرگانی در تالار وحدت برگزار شد.

شاه‌آبادی در مورد پوشاک آقایان توضیح داد: برای آقایان هم برنامه‌ریزی داریم. ما حتی کیف و کفش و کلاه مردم را هم ساماندهی می‌کنیم. حتی ساماندهی آرایش و مدل شهری را هم در برنامه داریم. در سال آینده برای آقایان جشنواره برگزار می‌کنیم.





اگر دستگا‌ه‌های دولتی اثر هنری نخرند، بازهم شکست نخورده‌ایم

دوماه پس از ابلاغ طرح الزام نهادهای دولتی به خرید آثار هنری، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حتی اگر این کار در دستگا‌ه‌های دولتی صورت نگیرد این حرکت شکست نخورده است. برای تحقق این مهم نباید انتظار یک سال، دو سال و چهار سال را داشته باشیم.



حمید شاه‌آبادی؛ معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل برگزار نشدن اکسپو برای خرید آثار هنری توسط دستگاه‌های دولتی، گفت: برنامه‌ای که ما برای اکسپو داریم می‌تواند اردیبهشت ماه اجرایی شود و اصولا برگزاری اکسپو تنها بخش کوچکی از اجرای قانون خرید آثار هنری توسط ادارات دولتی است.

وی افزود: اجرای قانون تنها در صورتی محقق نخواهد شد که دستگاه‌های دولتی که صاحبان منابع مالی هستند از مراکز ما خرید کنند؛ بلکه می‌توانند برای خرید چه مراکزی که ما داریم و چه مراکزی که خودشان در نظر دارند را انتخاب کنند.



وی ادامه داد: ما هنوز در آغاز راه هستم و بخش‌نامه‌های مرتبط با این طرح را برای تک‌تک مراکز دولتی ارسال کرده‌ایم به همین دلیل هم برای قضاوت کمی زود است و نمی‌توان گفت که این برنامه شکست خورده است.



شاه‌آبادی گفت: تشویق و تحریک همه دستگاه‌ها برای اینکه این بخش‌نامه را اجرا کنند مستلزم تقویت نیازهای آنها در این حوزه است. من فکر می‌کنم تا پایان تیرماه فرصت بدهیم که چه اتفاقی در این مورد در دستگاه‌ها رخ می‌دهد.



وی با تاکید مجدد بر اینکه این برنامه هنوز شکست‌خورده نیست بیان کرد: حتی اگر این کار در دستگا‌ه‌های دولتی صورت نگیرد این حرکت شکست نخورده است. ما باید کارپرداز فلان اداره را که اصولا دغدغه فرهنگی ندارند را توجیه کنیم که بیاید و از بودجه خود اثر هنری بخرد و برای تحقق این مهم نباید انتظار یک سال و دو سال و چهار سال را داشته باشیم.



معاون هنری ارشاد در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه اگر این بودجه تا برج 4 هزینه نشود، به خزانه دولت باز می‌گردد و احتمالش هست که مجلس دوباره آنرا برای بودجه سال 91 تصویب نکند گفت: اولا امیدوارم که بودجه را مجلس برای سال آینده نیز تعریف و در بودجه سال 91 تصویب کند و ثانیا اگر حتی این اتفاق هم نیافتاد ما یک قدم رو به جلو هستیم زیرا ما در دستگاه‌ها برای مسائل فرهنگی ایجاد انگیزه کرده‌ایم.



معاونت هنری ارشاد چندماه پیش با تبلیغات گسترده خبر تصویب بودجه برای خرید آثار هنری و ابلاغ آن به ادارات دولتی را منتشر و از مجموعه خود برای تحقق این مهم بسیار تشکر کردند.



از اکسپویی که بارها خبر آن توسط شالویی منتشر شد هم خبری نشد و به نظر می‌رسد به توجه به تمام شدن احتمالی بودجه‌های ادارات دولتی و عدم دسترسی به بودجه‌های سال بعد هنرمندان نمی‌توانند به کمک دولت و حمایت از خودشان توسط نهادهای دولتی امیدوار باشند.





کتاب نقاشی معاصر ایران رونمایی شد

کتاب نگاهی به نقاشی معاصر ایران از سری کتاب‌های تولیدی توسط انتشارات کتاب‌سیاه در خانه هنرمندان رونمایی شد.

یکشنبه سی‌ام بهمن از ساعت 14 تا 17 در تالار استاد جلیل شهناز در خانه هنرمندان ایران مراسم رونمایی از کتاب نقاشی معاصر ایران انجام شد.



نمایشگاهی از آیینه و مجسمه برگزار شد

آثار نقش برجسته و مجسمه‌های گلی و آیینه‌کاری در نمایشگاهی با عنوان "نقش شمس در آیینه" از اول اسفند به مدت 10 روز مهمان نگارخانه شیخ هادی شد.

در این نمایشگاه که حاصل تلاش استاد رضا قنادیان و فرزند وی آلاله قنادیان است، آثار مجسمه‌هایی از گل، گچ و سنگ، تابلو برجسته و آیینه به نمایش در آمده است.

رضا قنادیان متولد 1337 و فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبا است. وی عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، موسسه توسعه هنرهای تجسمی و مدیر کارگاه‌های کوچک صنایع دستی است.

علاقه‌مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه تا 11 اسفند هر روز از ساعت 9 تا 18به نگارخانه شیخ هادی واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه جمهوری، نبش خیابان شیخ هادی مراجعه کنند.





آثار قرآنی محمد سلحشور روی دیوار رفت

نمایشگاه 40 اثر از خط قرآنی و فارسی محمدسلحشور، استاد پیشکسوت خوشنویسی ایرانی، در موزه سیسیل ایتالیا به نمایش درآمده است.

محمد سلحشور، استاد پیشکسوت خوشنویسی ایرانی به مهر گفت: بارها خوشنویسی کتاب‌های درسی قرآن را انجام دادم و همیشه به این فکر بودم که نوآوری داشته باشم.

وی افزود: 40 اثر از آثار خط قرآنی و فارسی من در مرکز موزه‌ای و توریستی شهر سیسیل ایتالیا درمعرض دید علاقه مندان قرار گرفت. آثار من در قالب کتیبه، سیاه مشق، چلیپا، شمسه و چند سطری با خطوط نستعلیق و زینتی در مرکز موزه‌ای و توریستی شهر پالرمو (مرکز استان سیسیل ایتالیا) به نمایش درآمده است.

محمد سلحشور که درسال 1364 دکترای درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده؛ تا امروز آثارش را در نمایشگاه‌های متعددی در فرانسه، انگلستان، پاکستان، هندوستان، کویت، الجزایر، امارات و... به نمایش گذاشته و بارها مورد تقدیر و ستایش مراکز معتبر هنری قرارگرفته است. وی از سال 1329 خوشنویسی را در محضر استادان برجسته‌ای چون حسین میرخانی، حسن زرین خط و علی اکبر کاوه فراگرفته است.



این هنرمند خوشنویس در سال 1333 خوشنویسی کتاب‌های درسی دوم و سوم دبستان را انجام داد که این مهم را تا سال 1362 و خوشنویسی کتاب‌های سوم و چهارم دبیرستان ادامه داد و در این مسیر حتی 30 کتاب درسی کشور افغانستان را نیز نوشت.



تابلوی "جیغ" با قیمت پایه ۸۰ میلیون دلار حراج می‌شود



تابلوی جیغ اثر ادوارد مانش در حراج ساتبی نیویورک با قیمت پایه ۸۰ میلیون دلار به فروش می‌رسد.

تابلوی جیغ اثر ادوارد مانش، نقاش نروژی، بهار آینده در حراج ساتبی در نیویورک در معرض فروش قرار خواهد گرفت.

کارشناسان قیمت تقریبی این اثر را بیش از ۸۰ میلیون دلار برآورد کرده‌اند.

این تابلو نقاشی در سال ۱۸۹۵ خلق شده و تصویر مردی است که زیر آسمانی قرمز رنگ ایستاده و سر خود را با دستانش گرفته و جیغ می‌زند.

این تابلو پیش از این توسط پیتر اولسن، یک تاجر نروژی که پدرش از دوستان نزدیک ادوارد مانش بوده، فروخته شد.

اولسن درباره این تابلو می‌گوید: من تمام زندگیم با این تابلو زندگی کرده‌ام و قدرت و انرژی آن در طول زمان بیشتر و بیشتر می‌شود و هم‌اکنون فکر می‌کنم که زمان آن رسیده باشد که بقیه دنیا نیز شانس این را داشته باشند تا آن را از آن خود کنند و این اثر برجسته را مورد قدردانی قرار دهند.

تابلوی جیغ روز دوم ماه می در حراج آثار هنری مدرن و امپرسیونیست در خانه حراج ساتبی نیویورک به فروش خواهد رسید و به گفته اولسن پول حاصل از فروش آن صرف ساخت یک موزه، یک مرکز هنری و یک هتل در زادگاه مانش و پدرش در نروژ خواهد شد.

بنا براین گزارش، رکورد فروش یک اثر هنری با ۱۰۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار متعلق به یکی از آثار پیکاسو است که در سال ۲۰۱۰ در حراج کریستی نیویورک به فروش رسید.