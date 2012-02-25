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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

بهمنی به مهر خبر داد:

طرح 3-3-6 سال آینده در رباط کریم اجرا می شود

طرح 3-3-6 سال آینده در رباط کریم اجرا می شود

رباط کریم - خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی اداره آموزش و پرورش رباط کریم از ضرورت اجرایی شدن طرح 3-3-6 برای مدارس این شهرستان در سال آینده خبر داد.

مهرداد بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای طرح فوق تحولی بنیادین در سیستم آموزشی ایجاد خواهد کرد، اظهار داشت: با تشکیل طرح 3-3-6 در مدارس کشور جایگاه معلم در دوره ابتدایی افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: دوره ابتدایی از پنج به شش سال تغییر می کند و یک سال به این دوره اضافه می شود.

این مسئول عنوان کرد: هر معلم از پایه اول تا سوم ابتدایی دانش آموزان خود را همراهی کرده و سپس به مقطع پایه خود باز می گردد.

بهمنی ادامه داد: آموزگاران در طرح جدید آموزشی در پایه های و چهارم تا ششم همراه دانش آموزان خود هستند و سپس طبق برنامه ریزی این طرح به مقطع پایه باز می گردنند.

مسئول روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم با بیان اینکه همراهی معلم با دانش آموزان در سه سال متوالی ایجاد انگیزه برای فهم مطاللب و یادگیری دروس خواهد کرد، یادآور شد: روابط پیاپی معلم و دانش آموز موجب نزدیک شدن فرهنگ مدرسه و خانه و تقویت دانش آموزان می شود ضمن آنکه این مهم مانع از دوگانگی رفتار دانش آموزان در محیط آموزشی می شود.

وی اظهار داشت: اجرای طرح 3-3-6 نقش بسزایی در تعلیم و تربیت کودکان ایران و تاثیر بسیار مثبتی در شکل گیری فرهنگ همچنین داشتن آینده ای روشن برای نسل جدید دانش آموز خواهد داشت.

کد مطلب 1541698

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