40 هزار اثر تاریخی ثبت شد/ بازدید 15 میلیون گردشگر از موزه های ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علویان صدر پنجشنبه در حاشیه بازدید از آثار تاریخی شهرستان دامغان در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به وجود سه هزار و 500 خانه تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور، افزود: با هدف حمایت از افرادی که منازلشان در بافتهای تاریخی واقع شده و نیاز به مرمت دارد حمایت مالی می شود.

وی به 40 هزار اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: سازمان میراث فرهنگی به صورت مشارکت به نسبت مساوی با دارنده اثر، از بازسازی و مرمت این آثار تاریخی حمایت می کند.

معاون میراث فرهنگی کشور یکی از مهم ترین برنامه های این سازمان را افزایش مشارکت مردم جهت حفظ و احیای آثار تاریخی ذکر کرد و اظهار داشت: در سالجاری دو هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای مرمت اماکن تاریخی کشور تخصیص یافت.

علویان از فعالیتهای میراث فرهنگی استان سمنان در در زمینه حفظ، مرمت و احیاء آثار تاریخی در شهر تاریخی دامغان ابراز رضایت کرد و گفت: وجود آثار تاریخی فراون در سطح کشور نشان از تمدن عظیم ایرانیان در طول تاریخ دارد.

وی با اشاره به اهمیت آثار تاریخی موجود در شهرستان دامغان، پیشنهاد برگزاری یک کنگره ملی در زمینه آثار تاریخی این شهرستان را ارائه کرد.

مدیرکل امور موزه ها و اموال تاریخی کشور نیز در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: 14 موزه منطقه ای با مقیاس 20 هزار متر مربع در نقاط مختلف کشور در حال ساخت است.

ابراهیم حجری با اشاره به تخصیص کل اعتبار این پروژه ها در یک دوره پنج ساله گفت: در تیر ماه سال آینده، یک پنجم این اعتبار تختصیص می یابد.

وی با اشاره به برنامه های آتی امور موزه ها، گفت: در برخی از نقاط کشور مکان هایی به عنوان موزه مدرسه راه اندازی می شود.

مدیرکل امور موزه ها و اموال تاریخی کشور با بیان اینکه به زودی پنج موزه مدرسه در کشور راه اندازی می شود، هدف از راه اندازی این موزه ها را آشنایی دانش آموزان با فرهنگ و تمدن غنی ایران زمین دانست.

حجری به وجود 212 موزه در سطح کشور اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون 15 میلیون گردشگر داخلی و خارجی از این موزه ها بازدید کردند.

وی با اشاره به اینکه در موزه تاریخ شهر دامغان آثار تاریخی متناسب با منطقه به نمایش گذاشته شده، اظهار داشت: موزه تاریخ شهر دامغان در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون ریالی موزه های استان سمنان، گفت: تا کنون 50 درصد این اعتبار تخصیص یافته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان نیز در این بازدیدها ضمن اشاره به وجود 112 اثر ملی در شهرستان دامغان از ثبت دو اثر معنوی و سه اثر طبیعی دامغان در یکسال گذشته در فهرست آثار ملی خبر داد.

حمید یزدانی در پایان به برگزاری مراسم آئینی گل غلتان، تعزیه و دیگر موارد اشاره کرد و مرمت آثاری مثل خانه ابراهیمی، مجموعه تاریخی و تفریحی چشمه علی، خانه های لطفی، صدیق، میررحیمی، مسجد تاریخانه، مسجد صیدآباد و آزادسازی حریم پیرعلمدار را از جمله فعالیتهای مهم در شهرستان دامغان عنوان کرد.